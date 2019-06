Il cantante con origini egiziane ha raggiunto il successo anche all’Eurovision, ma Enrico Ruggeri stocca Mahmood. Ecco perché secondo lui non guadagnerà..

Mahmood, giovanissimo cantante italiano dalle origini egiziane vincitore di Sanremo e Sanremo Giovani, ha da poco ottenuto un buon risultato anche in ambito europeo.

L’Eurovision Song Contest, il festival internazionale di musica organizzato dai membri dell’Unione Europea, è stato infatti un banco di prova per Alessandro, che si è affermato al secondo posto della gara.

Nonostante Mahmood stesso fosse contento per il risultato – seppure non sia stata una vittoria -, nonostante abbia dichiarato di avercela messa tutta e nonostante i suoi pezzi continuino a riscuotere un gran successo, non tutti sono suoi fan.

Enrico Ruggeri parla di Mahmood: non guadagnerà

A parlarne è Enrico Ruggeri, che ai microfoni di “The Shooter” fa una riflessione sul panorama musicale odierno in Italia e sui cantanti. Con molta criticità ha dichiarato che nel nostro Paese “la buona musica è una cosa per ricchi”.

E aggiunge: “Lo scenario di adesso è quello della musica digitale, dove guadagnano solo le case discografiche e non gli artisti. Le cose interessanti, le cose innovative e rivoluzionarie, le faranno i ricchi. Un artista di vertice, come Mahmood, se gli fai i conti in tasca sugli utili di Spotify, guadagna molto meno di quella che viene a casa a tenermi i bambini”.

Il cantante conclude: “Se arriva un ragazzino dal Sud o dal paesino e che vince il talent, non puoi chiedergli di fare la rivoluzione. Quello a mala pena deve sperare che la radio gli passi il pezzo e di rimanere un po’ lì, mantenere la famiglia, avere il riscatto sociale; se invece hai una solidità economica, puoi permetterti di fare le cose che ti piacciono”.

