Scopri qual è il risveglio ideale per ogni segno dello zodiaco. Il parere delle stelle.

Poter poltrire fino a tardi è il sogno della maggior parte delle persone, specie quando si ha alle spalle una settimana pesante, fatta di alzatacce, tensioni sul lavoro e impegni di ogni genere. Quando arriva la Domenica, quindi, coloro che riescono a concedersi una mattina più rilassata sono più che felici di poter poltrire più a lungo sotto le coperte. Un aspetto importante legato al giorno di riposo della settimana è dato però anche dal risveglio, in grado di cambiare del tutto la giornata. Dopo aver dormito per bene, infatti, anche il modo di svegliarsi può fare la differenza, dando serenità o addirittura un senso di felicità in chi riesce a farlo nel modo che più gli si addice. Visto che desideri e bisogni legati al modo di svegliarsi al mattino sono, almeno in parte, influenzati dalle stelle, oggi dopo aver visto cosa spinge i segni zodiacali a chiudersi all’amore e quali sono i pregi dei vari segni zodiacali, scopriremo in che modo ogni segno dello zodiaco dovrebbe svegliarsi per essere felice. Visto che si tratta di qualcosa che ha a che fare con il modo di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare anche l’ascendente del profilo in modo da avere un’idea più completa del modo perfetto per svegliarsi e dare il via ad una nuova giornata.

Oroscopo: ecco come dovrebbe svegliarsi ogni segno dello zodiaco per essere felice

Ariete – Con un impegno eccitante ad attenderli

I nati sotto il segno dell’Ariete non amano particolarmente dormire, per questo motivo non prestano molta attenzione al modo in cui si svegliano. Se ad attenderli c’è qualcosa di eccitante come un viaggio o qualcosa che attendevano da tempo, però, tutto cambia e la loro mattina inizierà sicuramente con un sorriso e tutto indipendentemente dalla qualità del sonno o da quante ore sono riusciti a dormire. In alcuni casi, infatti, non è da escludere che a causa dell’adrenalina che hanno in corpo, il riposo tendi a scarseggiare. La voglia di fare, però, riuscirà sempre a tenerli attivi come dopo una lunga dormita.

Toro – Con il canto degli uccellini

Ok, forse gli uccellini sono un po’ troppo, il punto però è che i nativi del Toro amano coccolarsi. Per loro dormire più a lungo è qualcosa di speciale che assume contorni ancora più piacevoli se ad attenderli c’è un risveglio lento e rilassante, possibilmente senza sveglia e con una buona colazione ad attenderli. Svegliarli così li farà sentire nella pace dei sensi, portandoli a godersi anche il resto della giornata, in un clima di rilassatezza unico ma che loro sanno bene come far durare a lungo, almeno fino all’ora di tornare tra le braccia di Morfeo, quando ripensando alla giornata, sogneranno già il prossimo momento di pace.

Gemelli – Con una bella notizia

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno sempre bisogno di notizie in grado di rallegrarli. I loro migliori risvegli sono quindi quelli che seguono una novità piacevole ricevuta la sera prima o quelli che iniziano con un sms o una telefonata portatori di liete novelle. L’adrenalina che li invade per la novità e per il fatto che sia positiva, basta a tenerli su per tutto il giorno come delle molle, dandogli ciò di cui hanno bisogno per andarsene in giro sorridendo, entusiasti della loro vita e di tutto ciò che li circonda. Essendo contagiosi per natura, sapranno rallegrare anche le persone che gli stanno intorno.

Cancro – Con tutta la calma del mondo

I nativi del Cancro hanno bisogno di calma e di vivere le cose secondo i loro ritmi che sono spesso piuttosto lenti e rilassati. Per loro un dolce risveglio è uno senza pressioni, in cui sanno di potersi alzare con calma, gustare una buona colazione e andare per giro in pigiama senza che nessuno gli faccia fretta. Si tratta di momenti che reputano speciali perché la pressione a cui si sentono sottoposti nel quotidiano tende a stressarli sempre un po’. Per questo motivo, già il solo sapere che si avvicina il giorno di riposo li rende entusiasti. Certo, a meno di non avere impegni che gli impediscano di godere del tempo che gli serve per ricaricare le pile.

Leone – Con un risveglio da veri reali

Il risveglio a cui ambiscono i nati sotto il segno del Leone è… uno da veri reali. Una colazione a letto da gustare mentre si guardano le notizie sullo smartphone e qualcuno che li vizi come se fossero la persona più importante al mondo. Tutto ciò potrebbe regalargli il sorriso per tutta la giornata, aiutandoli a staccare un po’ dai tanti pensieri e dandogli modo di sentirsi al meglio anche se arrivano da una settimana stancante e ne hanno una altrettanto piena in settimana. Si tratta, infatti, di un vero e proprio sogno che se realizzato renderà indimenticabile il momento.

Vergine – Con la certezza di non dover fare niente

I nativi della Vergine quando scelgono di riposarsi lo fanno a tutto tondo. Un buon risveglio per loro deve quindi essere seguito dalla consapevolezza di poter passare una giornata in totale relax. Una giornata da dedicare a se stessi per fare tutto con comodo e solo se ne hanno voglia. Questo, da solo, basta a renderli sereni per tutto il giorno e dargli quella sensazione di pace e di relax cui anelano giornalmente ma che di rado riescono a soddisfare come vorrebbero.

