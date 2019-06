Tommaso Ragno chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Tommaso Ragno è un attore di 51 anni. Lui è nato il 23 luglio 1967 a Vieste, in Puglia, ed è alto 180 cm. Ha studiato recitazione a Milano presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grasso, dopodiché intraprende una longeva carriera teatrale, lavorando al fianco di prestigiosi artisti, del calibro di Carlo Cecchi, Mario Martone, Emma Dante, Luca Ronconi, Strehler, Toni Servillo e altri. Ragno ha lavorato oltre che a teatro anche in radio, in televisione e al cinema.

Nome: Tommaso Ragno

Segno Zodiacale: Leone

Account social: Instagram, Twitter

Sito Web: https://www.tommasoragno.it/

Tommaso Ragno: Instagram

Tommaso Ragno è molto attivo sui social, infatti ha attivo un profilo Twitter, che potete trovare qui. Ha anche un profilo Instagram dove è solito condividere selfie, foto che riguardano la sua carriera, che sia per sponsorizzare il film o altro e anche altre foto di vario genere. Il suo account conta circa 1743 followers e potete trovare il suo profilo ufficiale qui.

Tommaso Ragno: carriera

Tommaso Ragno debutta al cinema per la prima volta nel 1997 con il film tutti giù per terra e l’anno successivo entra anche nel mondo del teatro con Più leggero non basta. Ha partecipato ha molti film ma tra i più importanti, nel 2011 recita in Chimera e l’anno successivo in Il consiglio d’Egitto. Nel 2005 in Anche libero va bene e due anni dopo in Médée miracle e L’uomo privato. Nel 2008 in Pandemia, nel 2010 la Passione e nel 2012 Missione di Pace. L’anno successivo in Viaggio sola e nel 2014 in Un ragazzo d’oro Nel 2015 in Ho ucciso Napoleone e nel 2016 in La pazza gioia. Nel 2018 in Copperman e Lazzaro felice e nel 2019 torna con Il cattivo poeta.

Per quanto riguarda il teatro ha messo in scena diversi spettacoli tra i quali: Il gabbiano, di Shakespeare ha realizzato, La dodicesima notte Troilo e Cressida e Amleto

