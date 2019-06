Meteo lunedì 3 giugno: cieli azzurri e sereno da nord a sud

Nella giornata ancora condizioni di complessiva stabilità climatica su tutte le regioni del centro-nord. Previsti acquazzoni al meridione in particolare al pomeriggio.

Per la prima volta dopo un mese di maggio all’insegna della pioggia abbiamo vissuto un fine settimana caldo e soleggiato. Questa domenica l’alta pressione si è fatta sentire sulle regioni del nord e del centro, mentre al sud non sono mancati gli acquazzoni nel corso del pomeriggio. Domani la situazione rimarrà nel complesso stabile e con temperature in leggero aumento al nord e al centro. Probabili precipitazioni sono attese al sud.

Secondo le più recenti previsioni la settimana prossima l’anticiclone resterà sopra la nostra Penisola con cieli tersi da nord a sud e temperature finalmente nel rispetto delle medie stagionali.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 3 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord Italia incontreranno in mattinata un clima nel complesso stabile pur con nuvole diffuse e schiarite. Piogge a carattere locale sono attese sulle Alpi centrali. Nelle ore pomeridiane si potrebbero verificare degli acquazzoni o dei temporali sull’arco alpino e sull’Appennino. Clima all’insegna della stabilità altrove con cieli sgombri o poco nuvolosi.Alla sera di nuovo condizioni di instabilità a carattere locale specialmente sulle Alpi, il Piemonte e la Lombardia. Nuvole a tratti sulle altre regioni.

Il cielo al centro

Sulle regioni del centro attesa della nuvolosità a tratti alternata a schiarite su tutti i settori pur con clima asciutto, non fosse per piogge a carattere locale sulle aree dell’Appennino. Nelle ore pomeridiane ombrelli aperti ovunque tranne che sulla Toscana dove sono attesi cieli sereni. Alla sera ancora condizioni di meteo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Il cielo al sud

Chi abita al Sud e sulle isole avrà a che fare al mattino con un clima all’insegna dell’instabilità. Le piogge si faranno sentire sui settori peninsulari, mentre sulla Sicilia e la Sardegna avremo della variabilità asciutta. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di complessiva instabilità con acqua sparsa sulle zone peninsulari. Soleggiato o poco nuvoloso sulla Sardegna e la Sicilia. Alla sera non è esclusa ancora qualche pioggia sulla Calabria e il Salento. Altrove secco variabile.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stabili o in salita.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI