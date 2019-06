Tutti gli ultimi aggiornamenti sul “caso Marco Carta”. Il cantante italiano è stato arrestato a Milano due giorni fa.

Il cantante italiano Marco Carta è stato arrestato due giorni fa in Piazza del Duomo a Milano, fuori dalla Rinascente. Il motivo? Stava uscendo dal grande magazzino portando con sé sei magliette di marca, dal valore complessivo di 1200 euro. La prima udienza del processo che condanna Marco Carta è stata fissata per il prossimo Settembre. Per il momento non sono state disposte misure cautelari né per il cantante, né per la donna di 53 anni che lo accompagnava al momento del furto, anche lei indagata.

Leggi anche –> Marco Carta è stato arrestato ieri sera per furto aggravato

Simone Ciro Giordano, avvocato difensore di Marco Carta, ha parlato ai microfoni: “E’ totalmente estraneo. Marco è una bravissima persona. Il giudice ha acclarato ciò nell’ordinanza in cui non ha convalidato l’arresto e non ha applicato alcuna misura cautelare. Carta è felice. E’ stato contentissimo”.

Marco Carta rompe il silenzio sul furto

Marco Carta ha rotto il silenzio sul caso che lo vede coinvolto in un tentato furto alla Rinascente di Milano: “Un vecchio proverbio diceva ‘male non fare, paura non avere’, ho continuato a ripetermelo in attesa di vedere il magistrato e ho fatto bene a ripetermelo e ad aver fiducia nella magistratura che ha riconosciuto la mia totale estraneità ai fatti. Sono onesto, non rubo. Sono molto scosso, spero e mi auguro con tutto il cuore che la stampa e il web diano alla notizia della mia estraneità al reato di furto aggravato la stessa rilevanza che hanno dato all’arresto. Le magliette non le ho prese io, l’hanno visto tutti. Il giudice ha capito, ora sono un po’ scosso perché non sono abituate a questa cose”, ha detto il cantante uscendo dall’aula del Tribunale di Milano dove si è tenuta l’udienza.

“Ma chi le ha rubate?” gli hanno chiesto i giornalisti; “Non mi va di dirlo. Non faccio la spia. Non sono stato io questa è la cosa più importante e sono felice di poterlo dire” ha risposto il cantante.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI