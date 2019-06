In un grave incidente stradale è morto a 29 anni Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di Uomini e Donne che in passato si era presentato per Giorgia Lucini, Chiara Sammartino e Valentina Dallari.

Nelle ultime ore l’universo di Uomini e Donne è stato sconvolto da una tragica notizia: Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di U&D, è stato coinvolto in un incidente stradale a bordo della sua moto e ha perso la vita.

Il 29enne ragazzo toscano, che in molti ricordavano perché in passato è stato più volte negli studi del dating show di Maria De Filippi, adesso aveva ricominciato una vita lontano dalle telecamere, ma purtroppo è tornato a far parlare di è nella maniera più terribile. Come riportano alcuni giornali locali della zona in cui viveva in Toscana, Fabiano Vitucci nel pomeriggio di venerdì 31 maggio stava viaggiando a bordo della sua moto e dopo un sorpasso non avrebbe fatto n tempo a riprendere la sua corsia, schiantandosi contro un furgone.

Un destino tragico per lui che aveva cercato l’amore della vita come corteggiatore di Uomini e Donne e invece da qualche mese lo aveva trovato con una ragazza del posto, molto lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo. Con lei era anche andato a convivere e avevano progetti importanti in ballo, spezzato da questo terribile incidente.

Fabiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne in due edizioni

Fabiano Vitucci per la prima volta si era presentato come corteggiatore di U&D nella stagione 2011/2012 quando come troniste c’erano Chiara Sammartino e Giorgia Lucini e si era fatto notare sia dalle due ragazze che dal pubblico anche se alla fine Chiara aveva deciso di andarsene senza aver fatto la scelta mentre la Lucini era uscita con Mandfredi Ferlicchia.

Successivamente il ragazzo toscano era tornato nel 2014/2015, quando invece sulla poltrona rossa era seduta Valentina Dallari, oggi tornata in tv tra i protagonisti di ‘All Together Now’ su Canale 5. Anche in quel caso la tronista aveva preso strade diverse, puntando su Andrea Melchiorre.

Così Fabiano, che all’epoca aveva dichiarato di non essersi mai innamorato veramente e di volersi rimettere in gioco, ma non per crearsi visibilità, aveva deciso di non riprovarci più. Ora aveva trovato un lavoro e un amore ma il destino ha scelto diversamente per lui.

