I pistacchi offrono numerosi benefici per la salute, in particolare per il cuore e l’intestino. Scopri cosa accade al tuo corpo se mangi pistacchi ogni giorno.

I pistacchi sono parte della nostra dieta da migliaia di anni e li gustiamo in molteplici ricette. Molti pensano che i pistacchi facciano ingrassare o rappresentino una fonte di sodio eccessiva, ma in realtà questo cibo è molto nutriente.

I pistacchi sono semi commestibili dell’albero di Pistacia vera che contengono grassi sani e sono una buona fonte di proteine, fibre e antiossidanti. Questo tipo di seme aiuta a combattere lo stress grazie al suo alto contenuto di magnesio, secondo un articolo pubblicato su MedicalNewsToday.

10 fatti interessanti sui pistacchi che forse non conosci

1. Ricchi di sostanze nutritive

Secondo le informazioni del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, i pistacchi contengono proteine, carboidrati, fibre, magnesio, potassio, fosforo, vitamina B-6 e tiamina. Una porzione di pistacchi fornisce circa il 37% dell’apporto giornaliero raccomandato di vitamina B-6 o 1,3 mg per gli adulti. La vitamina B-6 svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo delle proteine ​​e nello sviluppo cognitivo.

2. Sono a basso contenuto di calorie

I pistacchi sono uno dei semi meno calorici. Infatti, 30 grammi di pistacchi contengono solo 159 calorie.

3. Ricco di antiossidanti

Noci e semi contengono numerosi composti antiossidanti, ma i pistacchi possono avere livelli più alti di alcuni antiossidanti tra cui γ-tocoferolo, fitosteroli, carotenoidi della xantofilla secondo diverse ricerche. Queste sostanze hanno alti effetti antiossidanti e anti-infiammatori.

4. Buoni per la salute degli occhi

I pistacchi sono ricchi di luteina e zeaxantina, essenziali per la salute degli occhi. Secondo l’American Optometric Association, queste due sostanze riducono il rischio di sviluppare condizioni agli occhi, tra cui la degenerazione maculare senile (AMD) e la cataratta.

5. Benefici per l’intestino

Secondo uno studio del 2012, il consumo di pistacchio potrebbe aumentare i livelli di batteri benefici nell’intestino. I ricercatori hanno raccolto campioni di feci e hanno scoperto che le persone che consumano fino a 85 grammi di pistacchi al giorno hanno un aumento dei batteri intestinali potenzialmente utili. Il pistacchio, come tutti i semi, sono ricchi di fibre, che migliora la digestione e previene la stitichezza.

6. Ricco di proteine

Le proteine ​​costituiscono circa il 21% del peso totale del pistacchio, rendendoli una buona fonte di proteine ​​per il corpo. I pistacchi hanno anche un livello più alto di aminoacidi essenziali, elementi costitutivi delle proteine, rispetto ad altri tipi di noci, tra cui mandorle, nocciole, noci pecan.

7. Utili per perdere peso

In un programma di dimagrimento di 12 settimane, le persone che hanno consumato una porzione di pistacchi per un periodo di 12 settimane hanno visto diminuire il loro indice di massa corporea di due volte tanto rispetto a chi mangiava salatini invece di pistacchi. Entrambi i gruppi hanno consumato più o meno la stessa quantità di calorie.

8. Buoni per il cuore

La ricerca condotta su un piccolo campione di 28 partecipanti si è concentrata specificamente sui benefici dei pistacchi per la salute del cuore, segnalando che due porzioni al giorno riducono il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, è stato dimostrato in uno studio che il consumo di pistacchio potrebbe aumentare gli antiossidanti sierici e abbassare i livelli di colesterolo LDL.

9. Basso indice glicemico

Per le persone con diabete, uno studio suggerisce che mangiare pistacchi come spuntino è benefico per la glicemia, la pressione sanguigna, l’obesità e i marcatori di infiammazione.

In un altro studio, il consumo di pistacchio ha ridotto l’iperglicemia se assunto con un pasto ricco di carboidrati, come il pane bianco.

10. Prevenire il rischio di cancro al colon

A causa del loro alto contenuto di fibre, i pistacchi sono in grado di prevenire il rischio di cancro del colon. Nel 2017, la ricerca ha dimostrato che le noci tostate non influivano sui loro benefici per la salute rispetto alle cellule del cancro del colon.

Come puoi vedere, mangiare pistacchi con moderazione può essere un buon modo per migliorare la tua salute e il tuo benessere. Ma attenzione, meglio consumare pistacchi non salati in superfice!

