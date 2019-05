L’avvocato di Pamela Prati ha avvisato sulla possibilità dell’esistenza di alcuni video hot della sua assistita.

Prosegue senza sosta quella che ormai è diventata una vera e propria inchiesta sul caso legato a Pamela Prati e all’invenzione del finto marito e dei finti figli adottivi.

Sebbene i pareri siano tanti e discordanti, anche a causa delle interviste che in questi giorni stanno rilasciando le dirette interessate e che tendono a contraddirsi tra loro, c’è un particolare che sembra accomunare le varie testimonianze ovvero la presenza di immagini e video hot. A rendere noto il tutto è stata Eliana Michelazzo che ha più volte ribadito di aver inviato immagini spinte a colui che credeva essere il fidanzato Simone Coppi dietro il quale, invece, pare si nascondesse Pamela Perricciolo.

In questo caos mediatico, uno degli avvocati di Pamela Prati, a Storie Italiane, ha detto la sua, tornando ancora una volta sull’argomento dei video hot.

Pamela Prati possibile protagonista di alcuni video hot

Intervistata da Eleonora Daniela a Storie Italiane, l’avvocato Della Rocca che assiste da tempo Pamela Prati ha dichiarato di non poter escludere che anche Pamela abbia inviato dei video hot a colui che pensava essere Mark Caltagirone e che di conseguenza, i suddetti video, potrebbero essere in giro per la rete. Un’affermazione che aggiunge altra carne al fuoco in quella che è stata ribattezzata come la soap opera dell’anno e che ogni giorno non manca orma di darci nuovi colpi di scena.

Video hot a parte, volendo riassumere un po’ i fatti si può dire che sul fatto che Mark Caltagirone non esista, ormai, non ci sono più dubbi. Resta però ancora da capire dove stiano le colpe e chi abbia dato inizio a questa farsa. Pamela Prati e le sue ex manager che fino ad un mese fa sembravano unite da una sorta di patto di sorellanza, sono infatti scoppiate, iniziando a darsi contro per tirare acqua al proprio mulino. Ognuna di loro, al momento, ha dato versioni diverse accusando le altre.

Si tratta di una storia che come è stato più volte fatto notare, non appartiene più solo al mondo del gossip essendo diventata ormai un vero caso sul quale stanno indagano in tanti e che conta svariate denunce da parte delle persone coinvolte sia direttamente che indirettamente.

