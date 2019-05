Meteo sabato 1 giugno: scoppia l’estate al centro-nord

Nella giornata di sabato attese condizioni di complessiva stabilità e sereno sulle regioni del centro-nord con temperature in costante crescita. Al sud ancora un po’ di clima instabile.

Il primo giorno del nuovo mese si attesterà all’insegna di un tempo decisamente più in linea con il periodo. Malgrado questo venerdì qualche pioggerella sia tornata ad infastidire le zone del sud, al nord e al centro il sole l’ha fatta da padrone. Anche domani la situazione climatica resterà più o meno la medesima, con cieli sgombri al settentrione e al centro, mentre qualche instabilità si avvertirà sul meridione a causa del vortice depressionario di passaggio verso il Mediterraneo orientale.

Secondo le più recenti previsioni il weekend si rivelerà sereno con cieli tersi e stabilità diffusa lungo tutto lo Stivale. Sotto il profilo delle temperature, queste saranno decisamente estive con valori superiori ai 25°C sia a nord, sia al sud.

Le previsioni dell’1 giugno nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord potranno godere di un clima asciutto schiarite ampie al mattino, mentre al pomeriggio potrebbe verificarsi nella nuvolosità compatta. Cieli tersi o poco nuvolosi pure alla sera e alla notte.

Il cielo al centro

Coloro che abitano al centro Italia avranno a che fare con una giornata serena, sebbene al pomeriggio sono attesi temporali tra il Lazio e l’Abruzzo. Acqua alla sera sull’Appennino e alla notte sul versante Adriatico. Sulla Toscana stabilità per l’intera giornata seppur con addensamenti qua e là, a tratti anche di natura compatta, alternati a schiarite. Clima più instabile domenica pomeriggio con acquazzoni o temporali nell’entroterra in dissoluzione dalla sera. Clima asciutto altrove con cieli sgombri o poco nuvolosi.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole instabilità al pomeriggio con acquazzoni e temporali anche forti in particolare sui settori Peninsulari e la Sicilia. Fenomeni pure alla sera in esaurimento in nottata. Schiarite ampie in Sardegna. Sulla Calabria probabili piogge sin dal mattino a partire dalle coste tirreniche meridionali. Al pomeriggio acquazzoni e temporali. Fenomeni in esaurimento verso la notte. Domenica di nuovo instabilità diffusa specialmente durante il giorno con precipitazioni anche importanti. Tempo asciutto dalla sera con cieli tersi o con poche nubi.

Le temperature saranno in salita soprattutto nei valori massimi.

