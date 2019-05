Gennaro Lillio durante la diretta di Mediaset Extra del Grande Fratello sotto la doccia ha un incidente hot

Gennaro Lillio e Francesca de Andrè sono due dei concorrenti più seguiti all’interno del Grande Fratello e quindi spesso vengono inquadrati costantemente dalle telecamere. La coppia ormai è sempre più vicina e unita, infatti, i due sino sono baciati sotto le coperte.

Ieri invece Gennaro e Francesca si trovavano in sauna a rilassarsi e subito dopo l’ex di Lory del Santo ha deciso di farsi una doccia, ma mentre era sotto il getto dell’acqua ha mostrato qualcosa che era meglio non far vedere: un incidente sexy che ha catturato inevitabilmente l’attenzione degli spettatori.

Gennaro Lillio: il gieffino mostra i gioielli di famiglia

Ieri sera Gennaro Lillio ha avuto un incidente hot sotto la doccia. Non è la prima volta che capita all’interno della Casa più spiata d’Italia infatti solo un mese fa è uscito il pacco fuori dal costume, ma anche Valentina Vignali e Mila Suearez hanno mostrato il seno.

Il modello napoletano si stava rilassando sotto la doccia dopo la sauna e, forse, non pensando di essere inquadrato dalle telecamere ha involontariamente abbassato il costume più del dovuto mostrando a tutte le persone che seguivano la dirette i suoi gioielli di famiglia.

La regia non ha pero fatto in tempo a cambiare regina poiché il fatto è durato una manciata di secondi e, quasi sicuramente il diretto interessato non si è accorto di nulla. Nonostante la breve durata il fatto non è passato inosservato ai telespettatori che hanno subito commentato l’accaduto sui Twitter e sui loro profili Instagram.

Anche sul sito del Grande Fratello è stata condivisa la clip in questione: “una doccia per Gennaro, che dopo una sauna bollente, si rinfresca” ma la regia ha provveduto a tagliare il pezzo e mostrare Gennaro che si fa la doccia sotto un’altra inquadratura.

