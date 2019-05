Scopri qual è la causa principale che spinge i vari segni dello zodiaco a voltare pagina per ripartire da zero.

Nella vita si parla spesso di ricominciare ripartendo da zero.

Che si tratti di riprendersi dalla fine di una storia d’amore o da un rapporto lavorativo conclusosi, dopo lo scoramento iniziale la soluzione migliore è infatti quella di rialzarsi per ripartire da se stessi. Si tratta di un modus operandi che bene o male ci siamo trovati ad affrontare tutti almeno una volta nella vita ma che non sempre è così facile da mettere in atto. Eppure, per ognuno di noi esiste una particolare leva che può spingere ad accelerare i tempi in modo da giungere in fretta a questa soluzione. E, come spesso accade, ogni persona agisce diversamente, a volte anche spinta dall’influenza delle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i pregi dei vari segni dello zodiaco e quali sono i lati negativi di ogni segno zodiacale, scopriremo insieme cosa spinge ognuno di noi a voltare veramente pagina. Trattandosi di qualcosa che parte dal profondo, il consiglio è quello di controllare anche l’ascendente del segno che si vuole controllare, in modo da avere un quadro più chiaro.

Oroscopo: questo è ciò che spinge ogni segno zodiacale a voltare pagina

Ariete – Non sentirsi più al centro dei giochi

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno bisogno di sentirsi sempre parte attiva in tutto ciò che fanno. Quando ciò non avviene o non si sentono abbastanza al centro dell’attenzione, finiscono con il perdere interesse iniziando a guardarsi altrove. Ciò accade in ogni campo, che sia sentimentale, lavorativo o di altro tipo. Per loro, essere ignorati o trattati come marginali è un buon motivo per mollare tutto e andare altrove, ovvero dove sentirsi realizzati. Per questo motivo, nella vita, si troveranno spesso a voltare pagina, a volte anche eccedendo per l’impazienza di risultati che presto o tardi arriverebbero comunque.

Toro – Sentirsi demotivati

I nativi del Toro sono persone che amano godere di ogni piacere della vita e che non sopportano le situazioni critiche o sfavorevoli. Quando sanno di dover lottare per ottenere qualcosa si impegnano comunque con tutte le loro forze, mettendo persino da parte i propri ideali al fine di raggiungere lo scopo. Se gli sforzi sono tali da farli sentire sempre stanchi e privi di motivazione, possono però optare per un cambiamento. Quando in loro viene meglio la passione o la voglia di fare, la prima cosa che gli viene in mente è infatti quella di mollare tutto per trovare input più adatti al loro modo di essere e quando scelgono di cambiare, in genere, lo fanno senza più voltarsi indietro.

Gemelli – La noia

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un costante bisogno di sentirsi sempre in movimento e interessati a ciò che fanno. Quando subentrano la noia e la mancanza di stimoli il loro umore ne risente al punto da condurli a pensare di mollare tutto per ricominciare altrove. Pur impegnandosi ed ingegnandosi (almeno all’inizio) per trovare nuovi spunti sui quali concentrasi, se le cose non cambiano iniziano a distaccarsi senza neppure rendersene conto e, una volta perso del tutto l’interesse, l’unica cosa che gli resta da fare è quella di voltare pagina. Ciò avviene ovviamente in ogni ambito della loro vita e senza eccezioni.

Cancro – Non sentirsi apprezzati

I nativi del Cancro hanno un costante bisogno di attenzioni, specie dalle persone delle quali si circondano. Se lavorano, devono sapere di essere stimati e apprezzati, in amore devono essere il centro del mondo per il proprio partner ed in amicizia vogliono sentirsi importanti per le persone che amano. Quando ciò viene meno, il senso di frustrazione è tale da contrariarli, portandoli a distaccarsi e a cercare altrove ciò che sentono come una parte mancante nella loro vita. Per questo motivo, se non ricevono le dovute (per loro) attenzioni, è molto probabile che il passo successivo sia quello di voltare pagina, ricominciando da capo in contesti o con persone per loro più idonei.

Leone – La mancanza di rispetto

I nati sotto il segno del Leone hanno bisogno di sentirsi apprezzati e valorizzati. Se si accorgono che qualcuno non li apprezza come vorrebbero è molto facile che presto o tardi giungano allo scontro, pretendendo di avere ragione e arrivando persino a chiudere i ponti senza più voltarsi indietro. Questo fa si che si trovino a troncare rapporti lavorativi o affettivi e tutto senza girarci troppo attorno. Per loro il benessere personale viene prima di tutto e se non riescono ad ottenerlo con le buone, allora sono pronti a radere tutto al suolo per ricominciare da capo.

Vergine – Provare sensazioni spiacevoli

I nativi della Vergine sono persone che nella vita si trovano spesso a provare emozioni spiacevoli, un po’ per via del loro pessimismo ed un po’ per la mancanza di empatia che spesso hanno con chi li circonda. Ciò li porta a desiderare di vivere maggiormente in serenità e quando ciò non accade l’umore ne risente al punto da spingerli a rivedere la posizione in cui si trovano al fine di trovare dei modi per trarsi d’impiccio. Per loro l’idea di ripartire da zero non è poi così male perché sanno di poter contare su una solida organizzazione e sulla capacità di analisi che li contraddistingue. Per questo motivo, quando sentono che le cose non vanno, è molto facile vederli prendere il largo.

