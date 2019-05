Incidente in metropolitana a Roma: è morta una donna – VIDEO

VIDEO – Un terribile incidente si è verificato questa mattina sulla metropolitana linea A di Roma. La vittima è una donna di 33 anni.

Questa mattina una donna di 33 anni è morta a Roma, dopo essere rimasta incastrata tra le rotaie della stazione metropolitana di Lepanto, linea A.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare: i Vigili del Fuoco sono sul posto insieme ai poliziotti del commissariato Prati, impegnati nelle indagini. Secondo i video registrati dalle telecamere di sorveglianza della metropolitana, la donna era in compagnia di una sua parente quando è scivolata dalla banchina restando incastrata nei binari. La donna non è riuscita a risalire sulla banchina prima dell’arrivo della vettura, che l’ha travolta uccidendola. Il macchinista del treno, in stato confusionale, non è in grado di definire se la donna si sia gettata volontariamente sotto la metropolitana in arrivo o se sia caduta accidentalmente.

