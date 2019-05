Meteo venerdì 31 maggio: la primavera torna a farsi sentire

Dopo le prime tracce di sereno che si sono palesate al nord ovest della Penisola, nella giornata di venerdì il sole dovrebbe tornare a splendere un po’ ovunque. Anche le temperature saranno in rialzo.

L’ultimo giorno di maggio dovrebbe rivelarsi in primo di una lunga serie all’insegna del bel clima. A quanto pare le fastidiose piogge che per diverse settimane non ci hanno dato tregua dovrebbero diventare un ricordo. Se questo giovedì l’instabilità si è fatta vedere ancora nelle regioni del centro-sud, domani il meteo migliorare in maniera diffusa e il caldo si farà sentire con picchi da 28 °C dal sapore estivo.

Secondo le più recenti previsioni il prossimo weekend sarà caratterizzato dall’alta pressione che porterà cieli tersi e stabili da nord a sud. Anche sul fronte termometro, questo avrà valori superiori ai 25 ° C soprattutto al nord.

Le previsioni del 31 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con un meteo nel complesso sereno. In mattinata previsti cieli tersi sia in pianura, sia sui rilievi. Nelle ore pomeridiane invece potrebbero verificarsi dei temporali brevi sulle Alpi. Soleggiato sulle altre zone. Clima stabile alla sera.

Il cielo al centro

Coloro che si trovano sulle regioni centrali potranno godere al mattino del bel tempo. Diversamente lungo le coste adriatiche sono attese piogge a carattere locale. Nelle ore pomeridiane potrebbe arrivare dell’instabilità tra il Lazio e l’Abruzzo con temporali concentrati localmente. Meteo asciutto e con sole sulle altre aree. Fenomeni in attenuazione alla sera. Sulla Toscana cieli tersi durante la mattinata su tutto il territorio. Nelle ore pomeridiane invece poche nubi pur con possibili piogge isola sulle aree interne. Clima stabile alla sera su tutti i settori.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole atteso meteo sereno, in particolare sulla Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Clima più variabile sulle altre regioni con schiarite a carattere locale alternate con brevi temporali specialmente al pomeriggio.Sulla Calabria complessiva stabilità al mattino con delle nuvole alternate a schiarite. Nelle ore pomeridiane temporali sui settori interni. Acqua pure sulle zone sud orientali. Miglioramenti alla sera malgrado piogge residue sulle zone interne settentrionali.

Sul fronte temperature, come detto, queste saranno in salita ovunque.

