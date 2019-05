Luca Daffrè, dopo la scelta della tronista di Uomini e Donne Angela Nasti che gli ha preferito Alessio Campoli, si lascia andare ad un duro sfogo.

Duro sfogo di Luca Daffrè dopo la scelta di Angela Nasti. La tronista napoletana di Uomini e Donne gli ha preferito Alessio Campoli e se in puntata Luca Daffrè ha accettato con eleganza la decisione di Angela, dietro le quinte si è lasciato andare ad uno sfogo non trattenendo le lacrime.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Luca Daffrè piange dopo la scelta di Angela Nasti: “sono sempre stato screditato”

Luca Daffrè non è riuscito a conquistare il cuore di Angela Nasti che, prima di spiegare perchè ha scelto Alessio Campoli, nel motivare la propria decisione, gli ha detto: “Ti ho sempre detto che mi hai colpito. Sono sempre stata prevenuta nei tuoi confronti perché sei tanto introverso e ho fatto fatica a capirti. Tanti tuoi atteggiamenti non mi sono piaciuti. Ma non sei stato scontato. Quando te ne sei andato, ci sono rimasta malissimo. La villa non è andata bene, ma mi ha fatto capire molte cose. Ho letto la tua lettera, che conteneva parole forti, che di persona non mi hai mai detto. Una frase mi ha colpito: SCEGLI LA TUA STRADA. Io la mia strada l’ho scelta, ma non sei tu. Per me rimarrai sempre una persona importante, credimi”.

Potrebbe interessarti anche—>Luca Daffrè: “Angela Nasti mi ha cambiato, non ho rimpianti”

Ai microfoni di Uomini e Donne, in un video pubblicato da WittyTv, Luca si è poi sfogato e, tra le lacrime, ha dichiarato: “A me dispiace non arrivare alle persone per quello che sono veramente, sono stufo di essere visto solo come il solito bello che non balla. Io questa volta ci speravo, con lei sono andato anche tanto oltre. Tutte le cose che mi dicevano di lei, se io avessi dovuto ascoltare queste cose qui io sarei dovuto andare via dopo due puntate. Per come son fatto io certe cose sono abituate a tenermele dentro ma, a questo punto, dico: per fortuna, mi sarei aperto con la persona sbagliata. Io non gliene faccio una colpa perché non mi sento preso in giro da lei, anzi, io la ringrazio lo stesso perché mi ha fatto cambiare. Spero che lei non si sia fatta influenzare da tutto quello che girava intorno. Io sono sempre stato screditato da lei, fin dall’inizio, e non è bello“.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI