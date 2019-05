Sei sicuro che i tuoi livelli di ossigeno nel sangue sono corretti? scopri come capire se soffri di ipossia.

L’ossigeno è un elemento necessario per la sopravvivenza. Viaggia attraverso il nostro corpo, attraverso il sangue, agli organi vitali, alle cellule e ai tessuti del corpo per un buon funzionamento quotidiano. Sebbene l’ossigeno sia il gas più abbondante sul pianeta, in molti casi le persone soffrono di una carenza nella circolazione di questo gas nel sangue. Questo viene chiamato ipossia.

Ipossia: cos’è e come riconoscerla

Ipossia significa mancanza di ossigeno necessaria per mantenere il buon funzionamento dei tessuti. L’ossigeno viene distribuito ai tessuti attraverso il flusso sanguigno. L’ipossia può definire due diverse possibilità: una mancanza di ossigeno che circola nel sangue, o tessuti non in grado di assimilare l’ossigeno a loro assegnato.

Di conseguenza, ci sono diversi tipi di ipossia, ciascuna con diverse cause o effetti:

Ipossia cerebrale: si riferisce alla mancanza di ossigeno nelle cellule e nei tessuti nel cervello.

Ipossia fetale: si riferisce ad una mancanza nel livello di ossigeno comunicata al feto durante la gravidanza.

Ipossia ipossiemica: definisce una debolezza nella pressione parziale dell’ossigeno.

Ipossia anemica: i globuli rossi sono quelli che portano ossigeno al resto del corpo. In caso di anemia, c’è una mancanza di globuli rossi che possono causare ipossia.

Ipossia circolatoria: quando il flusso della circolazione sanguigna non è sufficiente per portare il livello necessario di ossigeno, in un dato momento, al resto del corpo.

Ipossia citotossica: è proprio qui che ci si imbatte in tessuti incapaci di assimilare ossigeno, ma disponibili nel sangue.

L’ipossia non curata può portare a scompenso cardiaco, danni cerebrali, ictus e persino coma. È quindi necessario conoscere i sintomi di questo disturbo per essere in grado di consultarsi al più presto secondo il dottor Aaron Tabor.

Segni che mostrano una mancanza di ossigeno nel sangue:

Sentirsi deboli: la tua capacità di muovere il tuo corpo e svolgere i tuoi compiti quotidiani è in gran parte una funzione dei tuoi muscoli. Questi sono anche composti da tessuti. Se c’è una mancanza di ossigeno regolare nel sangue, i tessuti non sono ben forniti di ossigeno e ti senti debole. Ad esempio, trasportare una cassa d’acqua, che una persona di corporatura media può facilmente sollevare, per te richiede più sforzo.

Stanchezza: è vero che tutti possono sentirsi stanchi, sia dopo un periodo di intenso lavoro o dopo una serie di sfide emotive e psicologiche. Ma se la stanchezza è cronica, è più spesso un segno di mancanza di ossigeno nel sangue. La ragione di questo è che l’ossigeno è come il carburante del tuo corpo. Così, svolgendo diversi tipi di attività durante il giorno ti ritrovi a non avere abbastanza ossigeno, a sentirti senza fiato molto rapidamente.

Mal di testa: piccole emicranie e mal di testa sono di solito lievi sintomi, ma se si verificano congiuntamente ad una sensazione di intorpidimento, vertigini o mancanza di coordinazione dei movimenti, è un segno che manca ossigeno al tuo corpo. Questa carenza provoca l’accumulo di tossine nel corpo, che genera mal di testa. Poiché i tessuti del cervello non ricevono l’ossigeno necessario per il loro corretto funzionamento, soffrono di mancanza di coordinazione e concentrazione.

Tachicardia e palpazione del cuore: quando il cuore batte ad un ritmo anomalo, è perché cerca di pompare la massima quantità di ossigeno nel corpo. E più aumenta il tuo sforzo, più ti senti palpitazioni di un ritmo cardiaco anormale. Se non si ha ansia, questo è un sintomo da considerare.

Problemi respiratori: la mancanza di ossigeno causa inevitabilmente difficoltà di respirazione. In generale, le persone con ipossia restano più facilmente senza fiato, sia al lavoro che a riposo.

Indipendentemente dal numero di sintomi che hai, è necessario consultare un medico per evitare complicazioni.

