Con Ilary Blasi che si dice stia pensando di mollare il timone del Grande Fratello Vip si aprono le scommesse su chi arriverà a sostituirla.

Il Grande Fratello Vip non ha ancora trovato una precisa collocazione temporale, eppure già si parla della sua conduzione e del probabile abbandono da parte di Ilary Blasi. A darne la notizia è stato Nuovo Tv di Riccardo Signoretti che ha reso noto il primo nome papabile per la nuova conduzione. Si tratta di qualcuno già noto al pubblico della casa più spiata d’Italia e che di sicuro saprebbe come dare il proprio contributo per una stagione di successo.

Grande Fratello Vip, al via i primi nomi papabili per la nuova conduzione

Il Grande Fratello Vip è ancora lontano eppure si parla già della sua condizione che potrebbe non essere più a cura di Ilary Blasi. La conduttrice romana infatti sembra sempre più propensa a mollare, notizia resa quasi certa da Riccardo Signoretti che si è anche azzardato a fare qualche nome per le possibili sostitute.

Il più accreditato e già noto a tutti, è quello di Barbara d’Urso che, sempre secondo Signoretti, sarebbe già stata contattata da Mediaset in proposito.

Si tratta di una scelta sicuramente strategica visto l’esperienza che la d’Urso ha già con la versione normale del programma. Cosa che, unita alla sua capacità di tenere in piedi un programma e di relazionarsi con il pubblico offre la certezza per una stagione di successo. Intanto, mentre si pensa alla conduzione, anche la data di programmazione del programma sembra essere ancora incerta. La scelta dovrebbe ricadere infatti tra Settembre e Gennaio/Febbraio. Notizia che probabilmente si avrà a breve, ovvero a Luglio, quando saranno presentati i palinsesti autunnali.

Intanto, il Grande Fratello con personaggi non noti (o quasi) sta per volgere al termine e proprio a poche puntate dalla fine è stato attaccato dal Moige che dopo lo scontro tra la De Andrè ed il suo ex fidanzato ha chiesto che il programma venga sospeso. Non si sa se la richiesta vale solo per l’attuale versione o se il comitato genitori intende estenderlo anche alla versione Vip. Ciò che è sicuro è che il programma è da sempre inviso al Moige che anche l’anno scorso aveva fatto la medesima richiesta, pur senza ricevere la risposta che desiderava.

