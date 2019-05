Fai da te donna: Trasformare una t-shirt in una collana – VIDEO

Basta una vecchia t-shirt per realizzare un progetto fai da te donna e ottenere il risultato di una collana originale e personalizzata – VIDEO

Chi di noi non ha una vecchia t-shirt nell’armadio, a cui è tanto affezionata ma che ormai non indossa più? Se proprio non vuoi separartene, perchè non provi a trasformarla dandole nuova vita?

Questo video tutorial fai da te donna ti spiega come trasformare in maniera facile e veloce una semplice t-shirt in una collana originalissima: ti basterà scegliere qualche ciondolo, preparare l’occorrente e in poche mosse il gioco è fatto!

