Dopo Angela Nasti che ha scelto Alessio Campoli, tocca ad Andrea Zelletta scegiere. Nella puntata di Uomini e donne del 30 maggio, il tronista pugliese svela il nome della corteggiatrice che ha conquistato il suo cuore. Prima del momento fatidico, però, Andrea si è raccontato ai microfoni di Uomini e Donne Magazine svelando anche i suoi sogni privati.

Andrea Zelletta scelta: “voglio diventare padre”

Andrea Zelletta è pronto a fare la propria scelta. Il tronista ha conosciuto soprattutto Natalia Paragoni e Klaudia Poznańska ma non è escluso un ritorno di Muriel Bassi. Andrea sembra avere le idee chiare: il tronista ha voglia di innamorarsi davvero per poter realizzare il suo grande sogno ovvero quello di diventare padre.

“Secondo me sono sulla buona strada. Fuori di qui, poi, c’è la vita quotidiana ad aspettarci. Alla fine di questo percorso spero di ritrovarmi con delle buone basi per creare qualcosa di solido e duraturo. Voglio vivere una storia d’amore piena, evitando il più possibile rapporti a distanza. Dopo la scelta avrei tanti piccoli desideri, ma il più grande è uno solo: realizzare una famiglia. A 25 anni mi sento pronto e anche abbastanza grande per immaginarne una tutta mia. Sono ormai 10 anni che ho lasciato casa per inseguire le mie passioni. Mio padre e mia madre sono diventati genitori quando erano ancora giovani e anche a me piacerebbe diventarlo presto. Ovviamente non voglio correre: avrò modo di scoprire fuori, con il tempo, se sarà possibile farlo con la persona che sceglierò. Sono tutte ragazze piccole anagraficamente, ma che hanno dimostrato di essere più mature”.



Sulle sue corteggiatrici, invece, Andrea ha detto: “Con Natalia (Paragoni ndr) e Klaudia (Poznańska ndr), invece, la fiducia è andata aumentando nel tempo. Klaudia è una persona eccezionale. Mi ha fatto conoscere delle parti di sé bellissime, ma soprattutto mi ha fatto scoprire dei lati dei miei che non sapevo di avere. Se dovessi descriverla con una parola, sceglierei genuinità. Non si nasconde dietro a un dito, non ha paura di dire la parola sbagliata nel momento meno opportuno: lascia trasparire tutto ciò che prova. E poi, ogni puntata che passa, è sempre più bella. Natalia è una bellissima ragazza anche lei, così come le altre: mi ritengo molto fortunato ad essere su quella poltrona rossa con loro. Natalia è una persona che si lascia scoprire piano piano. Mi piace il fatto che custodisca gelosamente le cose a lei più care e che si stia sforzando di aprirsi con me. Penso abbia un mondo dentro tutto da scoprire”.

E su Muriel Bassi che, dopo l’addio, sarebbe tornata per la scelta, ha detto: “Con Muriel (Bassi ndr) è nata da subito una forte attrazione fisica, a cui è seguita una complicità mentale. La reputo molto intelligente e l’ho sempre stimata per questo. Il nostro percorso è stato un sali e scendi: non ho mai avuto piena fiducia in lei, soprattutto perché l’ho sempre vista reagire in maniera più forte quando riceveva degli attacchi personali, rispetto a quando mi vedeva avvicinarmi alle altre ragazze. Ad oggi mi restano dei dubbi sul nostro futuro”.

