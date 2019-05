Al mare con lo stile più trendy

Le temperature si alzano, il sole fa capolino dalle nuvole e il mare non sembra così invitante da mesi: inizia l’estate. E tu? Sei pronta? E’ ora di pensare a quali costumi da bagno e abiti acquistare per l’estate 2019!

Quest’anno le tendenze dell’abbigliamento mare sono quanto mai eclettiche e pronte ad accontentare tutti i gusti. Al top sembrano esserci i costumi sportivi e dal taglio asimmetrico ma vi sono proposte anche di modelli glitterati e luminosi. Ampio spazio anche ai modelli vintage ed a quelli con rouche, fantasie floreali e disegni colorati. Tornano inoltre i costumi a fascia.

Un vero exploit però lo subisce ’abbigliamento moda mare di questo 2019. Tantissime possibilità per sentirti unica e con un look trendy anche in spiaggia o nelle tue serate estive. Quest’estate potrai sfoggiare kaftani, camicioni e vestiti con trend animalier: in bianco e nero per la donna più sobria e maculato o natural per chi desidera sentirsi più aggressiva. Stampe tigrate e sfumate abbelliscono il design frizzante di capi d’abbigliamento creati seguendo i maggiori trend del momento.

Un forte richiamo alla natura anche nell’abbigliamento donna estivo astratto, con fantasie di fogliame o floreali: anche gli animi più hippie saranno accontentati. Colori fluo e appariscenti, frange e stampe. Per le più nostalgiche tornano di moda anche il pizzo e i fiocchetti! Disegni astratti e fondi tinta unita di svariati colori contraddistinguono vestitini e camicioni. Tra i kaftani si incontrano modelli a tinta unita o con semplici richiami floreali sulle maniche o sulla scollatura.

Vuoi sentirti sensuale anche al mare? Opta per vestiti da mare con le scollature profonde delle tutine, l’effetto “vedo non vedo” dato dalla semi-trasparenza di alcuni abitini e l’effetto tessuto bucherellato di camicette e shorts. Tutti questi elementi conferiranno grande eleganza e sensualità alla tua fisicità facendoti sentire sexy anche in spiaggia o in piscina durante un aperitivo.

Non passare inosservata! Anche al mare è importante mostrare la propria personalità! E con la linea abbigliamento da mare Yamamay, abbinabile alle numerose proposte di costumi, è semplice trovare quello che fa per te tra una gamma di capi abbigliamento mare curato nei minimi dettagli. Inoltre tutti i modelli della collezione di abbigliamento mare donna sono stati studiati per garantire a chi li indossa una vestibilità perfetta: ti sentirai a tuo agio e trendy in ogni situazione!

Come abbinare i costumi al proprio look estivo e avere uno stile originale? Scegli una combinazione di pantalone corto con stampe astratte e top con effetto vedo non vedo e abbinalo ad un sobrio costume due pezzi o intero a tinta unita.

Sei una donna estremamente semplice che non vuole rinunciare all’eleganza? Potresti indossare un abito tinta unita con inserti in pizzo o con lievi velature indossando al contempo un costume monocromatico che dona raffinatezza, un look evergreen caratterizzato da uno stile minimal. Il nero resta un classico ma l’alternativa più elegante è il costume blu, il nudo cipria o anche i toni neutri e il bianco.

Vuoi slanciare la tua silhouette, renderla sensuale ma rimanere sobria e raffinata? Potresti abbinare ad un meraviglioso pantalone lungo con spacco laterale un costume intero, tornato di moda già da qualche anno e da cui non ci separiamo separiamo neanche durante quest’estate 2019.

La scelta dell’abbigliamento estivo non è mai stata così semplice con Yamamay! Hai l’imbarazzo della scelta: kaftani, vestiti, shorts e top da abbinare a costumi due pezzi, trikini, costumi interi sgambati, tagli vintage con due pezzi a vita alta o tagli più moderni come il bikini alla brasiliana, colorati o monocromatici. Essere trendy anche d’estate si può, che tu sia in spiaggia, in città durante un aperitivo con le amiche o in crociera a sorseggiare il tuo cocktail preferito, non rinunciare a mostrare il tuo stile!