Stasera in tv: palinsesto mercoledì 29 maggio

Rai Uno – Nemiche per la pelle (Film)

Lucia, psicologa degli animali, e Fabiola, agente immobiliare, hanno in comune una e una cosa solamente: Paolo. Per Lucia è stato il marito per 12 anni, per Fabiola lo è stato per 8. Quando l’uomo viene a mancare le due donne sono costrette a cercare un modo per convivere: a loro viene infatti affidato un bambino cinese, figlio proprio di Paolo.

Rai Due – Boston – Caccia all’uomo (Film)

Aprile 2013: due ordigni esplodono durante la maratona di Boston provocando tre vittime. FBI e polizia si mettono subito sulle tracce dei probabili attentatori.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Ancora una volta la ricerca di persone scomparse e i misteri ancora insoluti tornano protagonisti della prima serata di Rai Tre. Ricostruzioni firmate ed imprevedibili telefonate in diretta sono pronte a tenere banco.