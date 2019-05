Cosa cucinare con la rucola? 5 ricette facili e veloci – VIDEO

Le ricette a base di rucola sono leggere e salutari: scopriamo insieme 5 piatti light e saporiti da portare in tavola con il bel tempo – VIDEO

La rucola è una pianta erbacea molto utilizzata in cucina: da mangiare fresca in insalata, per preparare un goloso pesto, oppure da aggiungere a golose zuppe è un ingrediente facile e versatile, oltre che sano e gustoso.

Con mille proprietà benefiche tutte da scoprire, la rucola può essere gustata sia nella sua variante selvatica che in quella coltivata e in entrambi i casi fa molto bene alla salute.

Il suo gusto leggermente amarognolo e pungente, più delicato nella rucola coltivata, la rende un’aggiunta sfiziosa e saporita per tantissimi piatti e soprattutto un piacevole tocco in più soprattutto per pranzi e cene d’estate.

Ricette con la rucola: 5 idee per portarla in tavola più spesso

GARGANELLI SPECK E RUCOLA

La video ricetta per un primo piatto semplice e sfizioso, da preparare in pochi minuti con ingredienti facili e salutari. Il gusto affumicato e speziato dello speck crea una perfetta armonia con il sapore leggermente amaro e piccante della rucola.

STRACCETTI DI VITELLO CON RUCOLA E POMODORINI

Un secondo piatto veloce che sarà particolarmente apprezzato con l’arrivo dell’estate: gli straccetti di vitello sono veloci da preparare e l’aggiunta di rucola e pomodorini gli garantisce un tocco in più rispetto alla solita fettina di carne.

INSALATA DI LEGUMI CON RUCOLA E POMODORI

L’abbinamento sempre gradito tra rucola e pomodori viene utilizzato in un piatto unico fresco e leggero: un’insalata a base di fagioli che vi permetterà di godere dei benefici di questo legume anche nelle giornate più calde dell’anno.

ROTOLINI DI FRITTATA CON PESTO DI RUCOLA

Un secondo piatto leggero, con tantissime proteine e pochi grassi, perfetto per la cena di chi è a dieta ma non vuole rinunciare al gusto: una frittata condita con pesto di rucola e tagliata in simpatici rotolini, semplice e originale.

INSALATA DI PATATE CON RUCOLA E POMODORI SECCHI

Le patate sono un ingrediente amatissimo nella cucina italiana e anche in questa video ricetta non vi deluderanno: con l’abbinamento di rucola e pomodori secchi, otterrete un contorno perfetto per la grigliata estiva in giardino con gli amici.

