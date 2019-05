Scopri quanto ti piace dormire e quanto sei effettivamente pigra in base al tuo segno zodiacale.

Dormire è una necessità che tutti siamo costretti ad assecondare. Indispensabile per vivere, ci ricarica e rigenera concedendoci anche la possibilità di sognare trascorrendo così le ore di sonno in modo creativo, a volte persino piacevole se ciò che si sogna è positivo.

Come per tutto, anche quando si tratta di dormire le reazioni sono diverse ed influenzate, almeno in parte dalle stelle. Ci sono quindi persone che dormono il minimo indispensabile per ricaricarsi svegliandosi già pimpanti e pronti ad affrontare la nuova giornata e coloro che invece amano rifugiarsi tra le coperte e lasciarsi trasportare dal mondo dei sogni. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i pregi di ogni segno zodiacale e quali sono i lati negativi dei vari segni dello zodiaco, scopriremo quanto ognuno di noi ama dormire e tutto in base al segno zodiacale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Oroscopo: qual è la parte di te che attrae maggiormente gli altri

Oroscopo: scopri se sei una dormigliona in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Per nulla dormigliona

In quanto persona attiva ed energica, per te dormire è una semplice necessità che tendi a soddisfare nel minor tempo possibile al fine di non rubare tempo alle tante cose che ami fare. Ogni giornata è un insieme di possibilità che ami cogliere al volo, motivo per cui sei solita svegliarti presto anche nei giorni in cui invece potresti dormire di più. Per quanto sognare ti piaccia, ti accontenti di quanto riesci ad ottenere nelle poche ore che sei solita concederti, certa più che mai che la realtà può offrirti esperienze più reali e, perché no, persino più piacevoli.

Toro – Decisamente dormigliona

Diciamocelo, di norma sei una persona che ama rilassarsi il più possibile e se ciò comprende anche i farsi una bella dormita, di certo non sei una che si tira indietro. Sebbene quando è ora di darsi una mossa tu sia perfettamente in grado di concentrarti al 100% facendo anche le ore piccole su ciò a cui stai lavorando, nei momenti liberi ami concederti delle vere sessioni di sonno in cui ricaricarti, rilassarti e lasciarti andare al mondo dei sogni. Per te dormire non è solo fisiologico ma un vero piacere, esattamente come lo sono il bere ed il mangiare. Se uscire a divertirti ti porta quindi a fare le ore piccole, di sicuro troverai il modo di recuperare il giorno dopo.

Gemelli – Tutt’altro che dormigliona

A te la notte porta decisamente consiglio, motivo per cui preferisci fare le ore piccole per fermarti a riflettere su questioni importanti in modo da non rubare del tempo agli impegni della giornata. Vitale ed energica come sei, preferisci senza ombra di dubbio stare tra la gente piuttosto che passare il tempo a dormire, tanto che sei nota per essere una che passa al letto il minor tempo possibile e che quando tendi a farlo più del tuo solito significa che o sei depressa o sta male. Per te i sogni sono quelli che si vivono ad occhi aperti e che cerchi sempre di costruirti mettendocela tutta ogni singolo giorno.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Parecchio dormigliona

Dormire, per te, è uno dei piaceri della vita. Ti infonde calma e tranquillità e ti fa sentire serena e al sicuro. Per questo motivo, quando ne hai modo, cerchi sempre un’occasione per schiacciare un pisolino, fosse anche di pochi minuti. Si tratta di un piacere così personale che il più delle volte ti piace persino isolarti da tutti per dedicarti al tuo mondo privato fatto di sogni e di relax, indispensabile per poter affrontare con la giusta energia le giornate che spesso e volentieri vivi al meglio solo pensando alla tua prossima pennichella.

Leone – Nè troppo né poco dormigliona

Il tuo modo di gestire il sonno si potrebbe definire equilibrato. Essendo sempre presa tra mille impegni sai bene quanto sia importante riposare il numero giusto di ore e cerchi sempre di assicurarti di non farti mancare l’energia e la lucidità che solo una buona dormita può garantirti. Detto questo, preferisci trascorrere più tempo che puoi a ragionare sui tuoi progetti, in modo da avere idee sempre nuove da mettere in pratica e, sebbene ci sia un famoso detto secondo il quale la notte porterebbe consiglio, tu preferisci di gran lunga affidarti alle tue capacità, riservando al sonno il giusto spazio.

Vergine – Dormigliona ma solo nei tuoi orari

Dormire ti piace ma ancor più ti piace farlo negli orari giusti, ovvero quelli che tu stessa hai stilato in base al tuo stile di vita e che, pertanto, sono sicuramente ben organizzati. Detto ciò, quando arriva il momento di riposare non dai spazio a nient’altro e ti rifugi felice come non mai sotto le coperte, pronta a rilassare fisico e mente e, perché no, a concederti qualche bel momento nel mondo dei sogni. I tuoi ritmi sono così serrati che cambiarli ti crea sempre particolare fastidio esattamente come accade quando qualcuno ti porta a far tardi la sera, una cosa che detesti visto che di norma sei una a cui piace andare a letto presto.

Clicca su successivo