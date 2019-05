Un alimento mediterraneo e un toccasana per la salute: l’olio extravergine d’oliva è da ora anche una medicina naturale per l’intestino. Scopri di più..

E’ amato da tutti, usatissimo nella cucina italiana e mediterranea e molto versatile per il suo vasto utilizzo e per le sue proprietà: l’olio extravergine d’oliva è da sempre un alleato per la salute, che previene e aiuta a curare in maniera del tutto naturale.

A scoprire di più ora è una nuova ricerca condotta dal professor Moschetta, professore all’Università degli Studi di Bari e ricercatore presso la fondazione AIRC.

L’importante ricerca è stata presentata in un incontro di “Italia Olivicola” all’interno dell’evento “TuttoFood”, a cui ha presenziato anche il premier Giuseppe Conte e che si è tenuto lo scorso 7 maggio.

Come dichiarato da Moschetta, questo alimento è ricco di acido oleico, che regola la proliferazione cellulare. “In studi preclinici abbiamo simulato geni alterati e stati di infiammazione intestinale, dimostrando che la somministrazione di una dieta arricchita di acido oleico è in grado di garantire notevoli benefici per la salute”.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno su tutte le notizie delle categorie dieta e alimentazione, salute e benessere, CLICCA QUI!

Olio extravergine d’oliva, medicina naturale per l’intestino: ecco perché

L’acido oleico sarebbe quindi uno degli elementi fondamentali per la buona salute del nostro intestino. Proprio per questo l’olio non può mancare nella nostra dieta, e andrebbe sempre inserito come condimento nei pasti, seppur con moderazione.

Secondo la ricerca condotta infatti, la mancanza di acido oleico all’interno del nostro organismo porterebbe infatti a infiammazione intestinale, e anche all’aumento della possibilità che si sviluppino tumori spontanei dell’intestino.

A confermare le proprietà benefiche dell’olio extravergine d’oliva è anche Gennaro Sicolo, presidente di “Italia Olivicola”: “è ormai scientificamente testato che le cultivar italiane (una specifica tipologia di olive) sono le migliori per l’organismo. Da qui il nostro forte impegno per garantire al consumatore la massima tracciabilità e sicurezza alimentare”.

Da Ansa.it

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Olio di cocco, le sue virtù cosmetiche e tutti i benefici per la bellezza

Dì addio al dolore articolare con questo rimedio naturale a base di limone e olio d’oliva

Olio extra vergine d’oliva: proprietà, benefici, controindicazioni e come usarlo in cucina