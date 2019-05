Meteo giovedì 30 maggio: si avvicina il ritorno del sole

Buone notizie in arrivo per chi abita in Italia. A quanto pare la pioggia diventerà un ricordo. Già dalla giornata di giovedì il sole tornerà a splendere al nord, con solo qualche residua instabilità al centro-sud.

Per nostra fortuna le nuvole e la pioggia dovrebbero darci un attimo di tregua mentre ci incamminiamo verso la fine di un maggio che rimarrà nella storia per essere stato una sorta di prolungamento dell’inverno. Se questo mercoledì i cieli si sono mantenuti coperti e l’acqua ha infastidito le regioni del nord e del centro, la situazione si attesterà in graduale miglioramento e dunque, domani l’instabilità si farà sentire solamente sulle zone centro-meridionali prima di dare spazio al sereno nel weekend.

Secondo le più recenti previsioni il prossimo fine settimane tornerà l’alta pressione con clima stabile diffuso su tutto il Paese e cieli soleggiati. Pure le temperature torneranno ad essere in linea con la media stagionale.

Le previsioni del 30 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Colo che abitano al nord della Penisola avranno a che fare con un meteo asciutto nella mattinata pur con nuvolette qua e là e schiarite. Clima più instabile al pomeriggio sui settori orientali. Qualche precipitazione sul Veneto e il Friuli alla sera, poi in esaurimento.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali attese piogge sin dal mattino. L’instabilità sarà in crescita durante il giorno con acquazzoni e temporali specialmente sugli Appennini e ll versante tirrenico. Fenomeni in attenuazione alla sera. Sulla Toscana nubi diffuse al mattino e locali piogge al pomeriggio nelle zone interne centro meridionali. Situazione migliore altrove. Cieli tersi o poco nuvolosi alla sera sia lungo la costa, sia sulle aree interne.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole tempo instabile specialmente durante il giorno con acquazzoni e temporali che si faranno sentire soprattutto al pomeriggio sulla Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata e la Sardegna. Condizioni migliori alla sera. Sulla Calabria cieli nuvolosi a tratti in mattinata su tutto il territorio. Attese schiarite ampie al pomeriggio non fosse per fenomeni al confine con la Basilicata. Clima nel complesso stabile alla sera probabili piogge a carattere locale sui settori settentrionali.

Le temperature minime saranno in calo, mentre le massime dovrebbero crescere al nord sul versante tirrenico.

