Alessio Campoli, sicuro di non essere la scelta della tronista Angela Nasti, a Uomini e Donne Magazine confessa: “Voglio chiudere qui il capitolo”.

Alessio Campoli teme di ricevere brutte sorprese da Angela Nasti a poche ore dalla scelta. Il corteggiatore di Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, non nasconde la propria deusione per quello che è stato il suo percorso e si dice quasi certo che la scelta di Angela ricadrà su Luca Daffrè che ha già dichiarato di essere cambiato molto grazie alla tronista napoletana.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Alessio Campoli: “Angela Nasti? Mi sembra di averle allungato solo il brodo”

Alessio Campoli è sicuro di non essere la scelta di Angela Nasti. Arrivato dopo rispetto a Luca Daffrè, il suo percorso con la tronista napoletana è stato molto intenso. Nonostante tutto, però, il corteggiatore è sicuro che il prescelto sarà proprio il rivale. “Sinceramente, al momento, vorrei chiudere qui questo capitolo. In studio ho visto tutto quello che speravo di non vedere mai. È andata a riprendere Luca, ha preferito baciare lui rispetto a me: se fine a oggi non ho mai avuto dubbi che, da parte di Angela, ci fosse un reale interesse nei miei confronti, oggi mi sembra di essere seduto su quella sedia solo per allungarle il brodo“, ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine.

Potrebbe interessarti anche—>Scelte Uomini e Donne: ecco quando andranno in onda

A poche ore dalla scelta, infine, il corteggiatore aggiunge: “Ho sempre pensato che, qualora fossi stato io la scelta, l’istante dopo essere uscito dallo studio avrei spento il cellulare per qualche giorno e mi sarei vissuto lei lontano da tutti. Mi piacerebbe presentare la mia famiglia ad Angela e poi iniziare dalle piccole cose: un caffè con gli amici, una cena semplice tra di noi. lo e lei senza filtri, come lo siamo sempre stati”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI