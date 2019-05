Valentina Vignali pensa di essere tra i concorrenti più amati del Grande Fratello 2019, ma il pubblico la distrugge: altro che preferita.

Valentina Vignali rischia di ricevere una brutta sorpresa quando uscirà dalla casa del Grande Fratello 2019. Durante l’ottava puntata del reality show condotto da Barbara D’Urso, infatti, Valentina è finita al televoto insieme a Gennaro Lillio, Kikò Nalli ed Enrico Contarin. Tutti i concorrenti erano convinti che ci sarebbe stata una seconda eliminazione. In realtà il televoto ha decretato il primo finalista e dopo averlo saputo, Valentina, pur non avendo conquistato un posto in finale, non ha nascosto la propria gioia non immaginando cosa sia davvero successo.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Valentina Vignali: la brutta sorpresa che riceverà dopo il Grande Fratello 2019

Dopo aver annunciato a Kikò Nalli ed Enrico Contarin di essersi salvati, Barbara D’Urso ha chiesto a Valentina Vignali e Gennaro Lillio di raggiungerla nello studio del Grande Fratello dove ha svelato a Valentina di essere stata salvata dal pubblico. La Vignali è così rientrata in casa non nascondendo la propria gioia. In realtà, a gioire è stato Gennaro che è stato scelto dai telespettatori come primo finalista. Quando è rientrato in casa lo ha annunciato ai compagni d’avventura e Valentina non ha nascosto la propria soddisfazione.

Potrebbe interessarti anche—>Grande Fratello, il dolore di Daniele Dal Moro: ecco cosa c’è dietro

Valentina, infatti, si è detta così convinta di essere arrivata seconda nelle preferenze del pubbico. In realtà, la Vignali è stata quella che è stata letteralmente massacrata dal pubblico avendo ricevuto sool i 9% di preferenze oltre a tantissimi commenti negativi sui social. “Io sono arrivata seconda Gennà, buono, buono. Guarda che noi quattro io ci vedo finalisti, sono sincera. Io vorrei vedere le percentuali, comunque primo e seconda, capito? Sono contentissima. Sono contentissima per te. Arrivati a sto punto balliamo, no?”, ha detto.

Quando uscirà dalla casa del Grande Fratello, dunque, riceverà un’amara sorpresa. La cestista, infatti, sta perdendo sempre più consensi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI