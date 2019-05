Terremoto in Svizzera di magnitudo 4.2 è stato avvertito stamani alle 10.48: Per ora non si hanno notizie dei danni – VIDEO

Questa mattina alle 10.48 la terra ha tremato in Svizzera. Il sisma di magnitudo 4.2 con epicentro Montreux, al confine tra Svizzera e Francia, ha scosso il Lago Lemano.

Al momento non si hanno notizie di eventuali danni in prossimità dell’epicentro ma, considerata la magnitudo questi non possono essere esclusi a priori.

