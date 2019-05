Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri quali programmi ci proporranno i principali canali in chiaro per la prima serata di oggi. Arriva il palinsesto tv!

Non vedete l’ora che la giornata di studio o lavoro lunga al termine? Questo probabilmente perché già sapete che vi attendono finalmente alcune ore di divertimento e relax.

Iniziamo allora a prepararci al meglio per la serata, scoprendo quali programmi potremo seguire sul piccolo schermo a partire dalle 21.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> The Voice 2019 Italia: giuria, casting, prima puntata e molto altro ancora

Se infatti ritenete che un po’ di sana tv sia l’intrattenimento che vi ci vuole per godere al meglio della serata, CheDonna.it vi supporta nella scoperta dei programmi tra cui si potrà scegliere.

Di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, un dettagliato elenco di show, film e di tutto ciò che il piccolo schermo avrà da offrire.

Scorrete con noi la lista e fate la vostra scelta, dopodiché… buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto martedì 28 maggio

Rai Uno – La Partita del Cuore 2019 (Evento)

Raccogliere più fondi possibili per la ricerca sul cancro e sulle malattie genetiche. E’ l’obbiettivo di una serata carica di emozioni che vedrà scendere in campo all’Allianz Stadium di Torino stelle nazionali ed internazionali della musica, del cinema, dello sport e della televisione. Il calcio di inizio sarà dato nientemeno che da Cristiano Ronaldo.

Rai Due – The Voice of Italy (TalentShow)

Finite le Blind Audition si passa ai KO e sarà poi il momento di Battle e Live Show: Prosegue così il talent show musicale di Rai Due condotto quest’anno da Simona Ventura come le celebri poltrone occupate da Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno e Morgan.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

Attualità e cronaca vengono raccontate nei loro aspetti più caldi da Bianca Berlinguer e dai suoi blasonatissimi ospiti, personaggi della politica e dello spettacolo pronti a dire la loro.