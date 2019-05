Roma, muore al nido bimbo di 10 mesi: una tragedia – VIDEO

Roma, bimbo di 10 mesi muore al nido in zona Appio, all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare. I dettagli nel VIDEO

Sembrava stesse dormendo, ma quando la maestra è andata a svegliarlo per l’ora della pappa aveva già smesso di respirare: è morto questa mattina a Roma, in un asilo nido della zona Appio, un bimbo di 10 mesi.

I soccorsi, immediatamente allertati, hanno provato invano a rianimarlo: il piccolo sarebbe morto per cause naturali, ma i carabinieri indagano sul caso.

