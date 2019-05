Scopri qual è la caratteristica che ti contraddistingue e che attira maggiormente gli altri, specie in amore.

Nei rapporti con gli altri, si sa, entrano in scena componenti spesso difficili da decifrare. Ogni persona tende a vedere ciò che la circonda in base a ciò che conosce del mondo e di se stesso e può provare attrazione per caratteristiche diverse in grado di risuonare all’unisono con sua anima.

Per questo motivo, specie quando si parla di amore ma anche nel caso di grandi amicizie, è difficile prevedere quali persone sono davvero fatte le une per le altre. Capita spesso infatti che i rapporti più saldi nascano tra caratteri all’apparenza incompatibili. Ma allora cos’è che ci spinge gli uni verso gli altri? Al di là della classica sensazione di “pelle”, carattere e temperamento sono sicuramente una delle caratteristiche che coinvolgono maggiormente le persone che ci stanno intorno e, inutile dirlo, sono spesso influenzate dalle stelle.

Dopo aver visto quali sono i pregi dei vari segni zodiacali e come ognuno di noi affronta le avversità della vita, oggi scopriremo quindi qual è la caratteristica che attira maggiormente gli altri e che può arrivare addirittura a far innamorare qualcuno di noi. Come spesso accade, anche in questo caso, il consiglio è quello di controllare il proprio ascendente, in modo da avere una visione più ampia di ciò che di noi può arrivare agli altri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Un consiglio delle stelle per ogni segno zodiacale

Oroscopo: la parte di te che spicca maggiormente e che attira gli altri

Ariete – La tua gioia di vivere

Ebbene si, tra forza, competitività ed energia, ciò che attira di più gli altri è la gioia di vivere che sembri trasmettere con i tuoi modi di fare. Il tuo essere sempre in azione e l’entusiasmo che metti in ogni cosa nuova che fai, fa si che l’immagine che dai sia quella di una persona sempre allegra e pronta a cogliere tutto ciò che le arriva. Questo, agli occhi degli altri, ti fa apparire a volte anche un po’ ingenua e per questo motivo interessante, specie se si pensa al contrasto che questo tuo modo di essere crea con la forza evidente che emani con ogni tua azione. Amici e conoscenti sono quindi attratti dalla tua voglia di fare, la stessa che inizialmente irretisce chi si sente attratto da te e che, una volta conosciuta meglio, resterà colpito dalla tua simpatia e dai modi a volte buffi con i quali interagisci con gli altri.

Toro – La forza nascosta

Sebbene tu sia notoriamente una persona che ama godersi la vita e che cerca costantemente momenti di calma nei quali rilassarsi al massimo, ciò che attrae di più gli altri è la tranquillità con la quale ti trovi ad affrontare le situazioni più complesse. Un modus operandi che in pochi si aspettano e che di conseguenza ha sempre un certo fascino su chi si trova a scoprirti sotto aspetti decisamente inattesi. La forza che emani e la capacità di andare fino in fondo senza mai arrenderti, nonostante gli sforzi, mostra un lato più interessante di te e che alla lunga può fare persino innamorare gli altri, attratti da questa sorta di dicotomia che oltre arrenderti imprevedibile mostra un lato di te sicuramente importante ma del quale tendi a non parlare mai. Un aspetto che per molti è indiscutibilmente importante.

Gemelli – La tua generosità

Duale come poche a volte sai essere così imprevedibile da spiazzare gli altri, specie quando hai i tuoi momenti no che, oltre a renderti intrattabile, possono creare una sensazione di incertezza in chi non conoscendoti non sa come prenderti. Eppure c’è qualcosa in te che spinge gli altri a prestarti sempre attenzione e che con il tempo arriva dritto al cuore. Si tratta della tua spontaneità e del modo con cui sai mostrarti gentile verso le persone che ti piacciono o alle quali vuoi bene. I tuoi gesti che arrivano dal cuore e l’interesse che dimostri, colpiscono chi ti sta intorno portando gli altri a volerti conoscerti meglio e a desiderare di esserti amici. Ciò può portare facilmente anche l’amore, specie per chi stava aspettando qualcuno di imprevedibile ma del quale potersi fidare e che in te riesce quindi a trovare la persona perfetta.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – I tuoi alti e bassi

Ebbene si, per quanto spesso e volentieri il tuo modo di fare spinga gli altri a starti lontano, in molti casi ha una certa attrattiva, specie da parte di chi ama l’idea di farsi coinvolgere in relazioni difficili ma non per questo meno motivanti di altre. Se con gli amici i tuoi continui alti e bassi possono costituire un problema, in amore riesci ad attrarre gli altri grazie al tuo essere un po’ dolce e un po’ sulle tue come se si trattasse di difendere un tesoro prezioso. Ciò unito all’amore che sai dare quando ti senti pienamente coinvolta è indubbiamente la caratteristica che ti rende in assoluto più attraente agli occhi degli altri. Ok forse non di tutti ma di certo delle persone di tuo interesse.

Leone – La tua voglia di fare

Forte e sicura di te, sai esprimere un’energia che spesso arriva agli altri coinvolgendoli o facendo comunque in modo che possano accorgersi di te. Eppure, ciò che attira maggiormente gli altri non è tanto il tuo punto di arrivo quanto la forza che metti in tutto ciò che fai. La tua voglia di arrivare alla meta e l’impegno che ci metti, sono così contagiosi da attirare gli altri sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali che l’amore. Quest’ultimo sarà motivato ancora di più dalla positività che sai mettere in tutto e dalla visione che dai di te, sempre pronta ad agire senza porti troppi problemi sulle conseguenze, scelta tipica di chi è sempre armato di gran coraggio.

Vergine – Il tuo cuore

È vero, generalmente vieni identificata come una persona precisa, critica e pessimista. Dentro di te però si nasconde una capacità d’amare che quando viene percepita ha una forte attrattiva verso gli altri, forse proprio per il contrasto che si viene a creare e che, oltre a renderti più interessante riesce ad arrivare dritta al cuore di chi ti sta conoscendo. Così, tra tutte le armi a tuo favore, la tua sensibilità e la capacità di mostrare ciò che senti in determinati frangenti, fa di te una persona che in tanti mirano ad avvicinare e che risulta piacevole. Situazione che si amplifica quando ti dimostri in grado di lasciarti andare, mostrandoti quindi meno distaccata e più incline ai rapporti umani.

Clicca su successivo