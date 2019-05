Curcuma, i casi di epatite per l’assunzione di questa radice salgono a 15, lo rivela il ministero della Salute

I casi di epidemia da curcuma solo saliti a 15. Si tratta di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa. A rivelare la notizia è stato il Ministero della Salute: “Sono in corso verifiche sul territorio da parte delle autorità sanitarie”

Il ministero ha anche incitato tutti a sospendere temporalmente il consumo di questi prodotti: “Sono in corso le verifiche per individuare la causa responsabile dei casi di epatite” Per ora i prodotti riconducibili a questo malessere sono: Versalis – Geofarma srl (prodotto da Labomar s.r.l); Rubigen curcuma e piperina (lotto 250119 – Naturfarma); Curcumin+piperin – Vegavero (prodotto da Vanatari International, Berlino). Purtroppo non sono gli unici!

