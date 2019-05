Meteo mercoledì 29 maggio: ancora pioggia ma solo al pomeriggio

Nella giornata di mercoledì previste condizioni di complessiva instabilità e probabili precipitazioni nelle ore pomeridiane sulle regioni del nord e sull’entroterra del centro e delle isole.

Prosegue la fase di forte instabilità sul territorio italiano, in particolare durante il pomeriggio. Sono infatti attese precipitazioni su buona parte dello Stivale con temporali a carattere locale in particolare al nord e al centro. Le temperature si sono attestate in linea con la media stagionale, mentre l’umidità in crescita. Per quanto riguarda domani ancora ombrelli aperti al nord sin dal mattino, mentre nel resto del Paese ci sarà dell’instabilità al pomeriggio in particolare sugli Appennini e le isole.

Secondo le più recenti previsioni nei prossimi giorni la situazione dovrebbe mantenersi uguale. Per quanto concerne il weekend, confermata l’instabilità al settentrione, più asciutto altrove.

Le previsioni del 29 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dell’Italia avranno a che fare con un meteo instabile. Attesi rovesci e probabili temporali in particolare a partire dal pomeriggio. Ombrelli aperti sulle Alpi e gli Appennini, ma altresì sulle coste e le pianure, con le precipitazioni che andranno a diminuire verso la sera.

Il cielo al centro

Chi si trova sulle regioni centrali del Paese incontrerà forte nuvolosità seppur con tempo stabile sin dal primo mattino. Possibili rovesci sono attesi sull’Appennino al pomeriggio. Ancora acqua alla sera e alla notte tra il Lazio e l’Abruzzo. Situazione più asciutta altrove. Sulla Toscana condizioni nel complesso stabili con cieli nuvolosi a tratti su tutto il territorio. Piogge sull’Appennino Tosco Emiliano. Nuvolosità presente anche alla sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole attesi cieli molto nuvolosi e piogge diffuse, in particolare in mattinata su Sicilia e Sardegna. Acqua al pomeriggio sugli Appennini. Rovesci di nuovo alla sera e alla notte sulle aree interne peninsulari. Sulla Calabria condizioni di clima nel complesso stabile con cieli tersi o poco nuvolosi su tutti i settori. Dei rovesci potrebbero verificarsi al pomeriggio sulla Sila. Stabilità alla sera su gran parte del territorio, non fosse per residue piogge sui rilievi.

Sul fronte temperature queste saranno stazionarie o in crescita sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

