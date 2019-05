GF 16, duro sfogo di Gianmarco Onestini dopo la diretta della puntata nel corso della quale non ha ricevuto sorprese: “sono stufo”.

Durissimo sfogo di Gianmarco Onestini dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 2019. Il fratello di Luca Onestini, al termine di una puntata quasi totalmente dedicata a Francesca De Andrè e al suo confronto con Giorgio Tambellini e alle sorprese ricevute dai compagni, si è lasciato andare ad uno sfogo tirando fuori la propria frustrazione.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

GF 16, duririssimo sfogo di Gianmarco Onestini contro il Grande Fratello: “sono stufo”

Dopo aver visto Gennaro ricevere una lettera della sorella e Daniele che ha ricevuto una lettera dei genitori incontrando anche la sorella Michela, Gianmarco Onestini che non ha ancora ricevuto sorprese si è lasciato andare ad uno sfogo. Parlando con Michael, Gianmarco ha evidenziato come il compagno abbia avuto diverse sorprese. “Per te c’è sempre qualcosa, viene Guendalina e ti dà due o tre consigli giusti, viene Vladimir e ti coccola. Io ho avuto quella cosa della prima settimana, poi Ivana. Certo, anche queste sono cose belle, sono dinamiche del gioco”, ha spiegato Gianmarco che ha poi aggiunto – “Io voglio sapere come stanno i miei genitori, voglio vederli e ricevere una lettera. Tutti ricevono una lettera o li vedono, io non ho mai niente. Mi sono proprio stufato”.

Potrebbe interessarti anche—>Grande Fratello, scoppia la passione tra Francesca e Gennaro

Onestini ha così ribadito a Michael come sia stato uno dei pochi ad aver ricevuto più sorprese, avendo avuto la possibilità di vedere sia il padre che la madre. “Sputo in faccia a ciò che ho avuto? Ma chi è che sputa in faccia. Dici sempre parole che non hanno un senso. Ho solo detto che vorrei vedere i miei genitori o mio fratello. Non so nulla. Mi sono stancato di non sapere niente della mia famiglia. Tutti sanno qualcosa della loro famiglia. Io sai quanto so della mia famiglia? Zero. Almeno un messaggio, una foto, sono piccole cose che mi farebbero piacere e invece non c’è mai niente. Tu hai visto tua mamma e hai visto tuo papà”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI