Quando si tratta di coppia, la gestione dei soldi è un argomento da affrontare nel modo giusto: ecco le strategie da seguire e gli errori da evitare.

La decisione di unire la propria vita a quella di un’altra persona, che sia attraverso il matrimonio o la convivenza, non significa soltanto amore ed emozioni, ma implica anche la condivisione di beni di natura essenzialmente materiale, dai mobili alle finanze.

Una volta che sarete un due, qualsiasi decisione inerente la gestione dei soldi nella coppia riguarderà automaticamente anche il vostro partner: che si tratti di scelte importanti come acquistare una casa, o semplicemente di piccoli aspetti della quotidianeità come andare a cena fuori più spesso.

Per stare insieme in maniera serena e duratura è importante trovare le strategie giuste ed evitare gli errori più comuni che riguardano la gestione finanziaria all’interno della coppia: per questo motivo, parlate di soldi e fatelo nel modo giusto seguendo i nostri consigli.

Gestione dei soldi nella coppia: cosa fare e cosa evitare

1. Stabilite insieme i vostri obiettivi

Le coppie che funzionano bene anche nella gestione economica e finanziaria non hanno mai obiettivi differenti e si confrontano per essere sicuri di agire in comune accordo. Soprattutto di fronte a spese importanti, si assicurano di decidere insieme se risparmiare per acquistare casa o concedersi un viaggio.

2. Condividete il controllo

Dividersi le responsabilità in una coppia è assoltuamente normale, ma va bene quando si tratta di cose del tipo “io cucino, tu lavi i piatti”. Ma nelle decisioni di natura finanziaria bisogna essere in due: concentrare il controllo dei soldi in uno solo dei partner, alla lunga crea dei problemi alla relazione.

3. Non evitate l’argomento

Parlare di soldi in coppia è assolutamente necessario, e bisogna avere un dialogo aperto sull’argomento proprio come su tutti gli altri aspetti della relazione.

Soprattutto in presenza di problemi, la gestione dei soldi nella coppia necessita di uno scambio reciproco ed evitare l’argomento non aiuta a risolvere la questione.

4. Attenzione ai dettagli

Essere preparati a ciò che accadrà in futuro richiede una pianificazione attenta e particolarmente dettagliata: assicurazione, pianificazione della successione, nomina del tutore per i figli sono soltanto alcuni degli aspetti a cui è necessario pensare oggi per non ritrovarsi in difficoltà in futuro.

5. Non vivete al di sopra delle vostre possibilità

Vivere al di sopra delle proprie reali possibilità finanziarie non è una buona soluzione per le finanze di una coppia: fissate un budget e rispettatelo con attenzione, prevedendo tutte le voci che riguardano la casa, l’automobile, i viaggi, i risparmi.

