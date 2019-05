Francesca De Andrè risponde a Dori Ghezzi: “invece di parlare dovrebbe fare”

Francesca De Andrè torna a parlare del suo passato, di un’infanzia dolorosa e risponde all’intervista rilasciata da Dori Ghezzi.

“Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati”

Così Dori Ghezzi aveva parlato al settimanale Sono, rifacendosi ai problemi che oramai da tempo immemore caratterizzano il rapporto di Francesca De Andrè con la famiglia del padre.

A causa della diffida giunta dal padre di Francesca al programma e alla stessa figlia, non si è mai potuto parlare di Cristiano De Andrè e dei trascorsi con la figlia. Questa sera però Barbara d’Urso sceglie comunque di fare un salto nel passato di Francesca De Andrè, ricostruendone l’infanzia e non solo.

Francesca De Andrè risponde a Dori Ghezzi

Dopo aver mostrato una vecchia intervista in cui Francesca De Andrè ricostruiva la sua infanzia tra fughe da casa e casa famiglia, Barba d’Urso condivide con la ragazza alcuni passaggi di un’intervista recentemente rilasciata da Dori Ghezzi.

La moglie dell’indimenticabile Faber si dice dispiaciuta per la situazione della famiglia e speranzosa in un futuro migliore. Francesca De Andrè però non è d’accordo.

La ragazza infatti sottolinea come la donna avrebbe più volte avuto occasione di passare dalle parole ai fatti, prendendosi l’affidamento di lei da bambina, pagandole un collegio o dando un lavoro alla sorella nella fondazione De Andrè, cosa che quest’ultima ha più volte richiesto. Nulla di ciò è mai stato fatto e così le parole di Francesca De Andrè sono più che chiare:

“Invece di parlare dovrebbe fare”

Cristiano Malgioglio, da amico di Dori Ghezzi, difende la donna sottolineandone il reale cordoglio e la reale bontà. La stessa Francesca però taglia corto, evidenziando come, in una serata tanto turbolenta, non abbia proprio voglia di litigare. La querelle finisce qui.

