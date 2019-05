Cosa cucinare con la cicoria: 5 ricette facili e veloci – VIDEO

Le ricette con la cicoria sono gustose, facili e ottime per la salute: ecco come preparare quest’erba depurativa, disintossicante e dimagrante – VIDEO

La cicoria è una pianta erbacea molto apprezzata in cucina: spontanea o coltivata, da consumare cruda o cotta, si può portare in tavola in tanti modi diversi ed è protagonista assoluta di diversi piatti tradizionali tipici di diverse regioni del centro e sud Italia.

Ricca di proprietà benefiche, la cicoria non può mancare sulla tavola di chi segue una dieta ipocalorica in quanto è depurativa e drenante, ma anche perchè contiene molte fibre e pochissime calorie che la rendono un alimento altamente saziante e allo stesso tempo leggero.

La cicoria è ottima sia consumata a crudo in insalata che cotta, magari ripassata in padella oppure come ripieno di golose torte salate: il suo gusto inconfondibile, con una leggera nota amarognola, la rende perfetta in tantissimi abbinamenti.

Ricette con la cicoria: 5 video tutorial da non perdere

CICORIA SALTATA IN PADELLA

Un grande classico, per un contorno facile e veloce ma anche molto saporito: bastano davvero pochi minuti e pochi ingredienti, con aglio, olio, peperoncino e sale per insaporire la cicoria lessata e mettere in luce il suo gusto leggermente amaro.

CICORIA E PATATE SALTATE IN PADELLA

Con ingredienti simili alla video ricetta precedente è possibile preparare un contorno sfizioso e robusto a base di cicoria e patate. Si prepara in padella, in maniera semplice e super veloce: da provare assolutamente!

FAVE E CICORIA, RICETTA TRADIZIONALE

Una ricetta tradizionale tipica della cucina pugliese che si prepara con l’abbinamento tra fave e cicorie: semplicissimo da preparare, questo contorno dal gusto inconfondibile fonde in maniera inaspettata e golosa i sapori in una vera e propria armonia di gusto.

PLUMCAKE DI CICORIA E POMODORINI SECCHI

La cicoria è ottima anche per preparare torte salate come questo plumcake: bastano poche mosse e degli ingredienti sani e semplici per ottenere un piatto soffice e dal gusto saporito, che piacerà a grandi e bambini.

BISCOTTI AL CAFFE’ DI CICORIA

Chi avrebbe mai immaginato che con la cicoria sia possibile preparare anche ricette dolci? Questi biscotti, simili ai classici cookies americani, prevedono l’utilizzo del caffè di cicoria, una bevanda energizzante molto utilizzata all’estero fin dai tempi di Napoleone.

Potrebbe interessarti anche >>> Dieta con bietola e cicoria: per perdere peso in 3 giorni

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI