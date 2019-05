Come realizzare un tutu in tulle fai da te con un procedimento facile e veloce in poche mosse, seguendo le istruzioni del video.

Basta del tulle, un elastico e un paio di forbici per realizzare questo bellissimo tutù in tulle fai da te ideale per bambine, ragazze e donne.

Una volta preparato l’occorrente, basterà prendere le misure del girovita e poi procedere seguendo le indicazioni semplici e veloci di questo video: il tuo tutu in tulle sarà pronto da indossare prima di quanto immagini!

