Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti per la prima serata di oggi.

Che la settimana abbia inizio e con essa le nostre serata casalinghe a suon di divano e tv.

Si riparte dai risultati delle elezioni europee che hanno segnato lo scorso weekend e monopolizzano il palinsesto di buona parte dei canali in chiaro. Molti altri però ci propongono film e show all’insegna del divertimento.

Scopriamo le varie programmazioni nel dettaglio.

Qui di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo completo per la prima serata di oggi.

Scoprite quali saranno le vostre opzioni e poi… fate la vostra scelta!

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 27 maggio

Rai Uno – Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019 Chi ha vinto? (Attualità)

Le Europee lasciano l’Italia con una Lega una scesa, il Pd in rinascita e i pentastellati che perdono terreno. Bruno Vespa fail punto della situazione in un appuntamento speciale con il suo storico programma.

Rai Due – Unici – Edoardo Bennato Tra Rossini e Rock’n’Roll (Documentario)

Il programma racconta i personaggi che hanno lasciato una traccia indelebile del mondo dello spettacolo. Oggi è il turno di Edoardo Bennato.

Rai Tre – Il matrimonio che vorrei (Film)

Per ravvivare un matrimonio trentennale ormai reso stanco e logoro dalla consuetudine, Maeve (Meryl Streep) convince il marito a trascorrere un fine settimana nella cittadina di Great Hope Springs, luogo in cui il famoso sessuologo Bernie Feld (Steve Carrell) tiene il suo corso di terapia di coppia. Le indicazioni terapeutiche non sono però così semplici da seguire e la coppia avrà fare appello a tutta la sua tenacia per riaccendere quella fiamma oramai sopita.