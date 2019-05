L’attesa era altissima e tutti le aspettavano: le reginette della musica degli anni ’90 sono tornate in tour. Scopri di più sulle Spice Girls e la reunion..

Si chiama “Spice World Tour” ed è esattamente quello che sembra: il quintetto femminile musicale più amato degli anni ’90 è tornato dopo una lunga attesa e sembra essere più scoppiettante che mai.

Le Spice Girls erano entrate in attività nel 1994 per poi sciogliersi nel 2000: fin da subito avevano riscosso un gran successo, e ora sono tornate a gran voce per una “reunion” che durerà un intero tour.

Eppure il gruppo non è completo: Victoria Beckham (tra le più famose del quintetto), ha deciso di non partecipare a questo nuovo progetto. Nonostante ciò aveva dichiarato tempo fa: “Auguro alle ragazze tutto il successo. Sono sicura che questo tour sarà spettacolare. Sarò per sempre una Spice Girl“.

Spice Girls, finalmente la reunion: ecco le novità di questo tour

La prima data del tour si è appena svolta e ha coinvolto la città di Dublino: per il loro (nuovo) debutto le 4 cantanti si sono esibite al Croke Park, dove hanno sorpreso tutto il pubblico in trepidazione.

Le Spice Girls infatti non hanno fatto dire di sè, anche se un ricongiungimento sul palco non avveniva da ormai 7 anni: proprio come negli anni ’90 invece, le 4 star hanno organizzato il proprio concerto in modo assolutamente “pop“.

Come molti si aspettavano poi, sono stati rispolverate le vecchie hit, quelle di maggior successo e cantate da sempre. Nonostante gli anni infatti, anche il primo album è stato protagonista: “Wannabe” e “2 become 1” erano infatti tra i pezzi più attesi.

Tutto alla vecchia maniera quindi, eppure in questo nuovo tour sembra esserci una sorpresa vera e propria: le Spice hanno cantato e ballato ai piedi di una scenografia inaspettata e confezionata ad hoc per il loro mondo pop.

Il tour prevede altre 14 date, l’ultima delle quali si svolgerà nel prestigioso stadio di Wembley a Londra questo 15 giugno.

