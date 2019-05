La scorza del limone può essere utilizzata in molti modi, sia per la salute del corpo che per l’igiene della casa. Eccone 16 utilizzi davvero sorprendenti. I benefici del succo di limone sono ben noti, ma è importante tenere presente che la sua buccia contiene ancora più vitamine e molte importanti sostanze medicinali.

La maggior parte di noi cestina la scorza di limone dopo aver estratto il suo succo. Niente di più sbagliato!La buccia di questo agrume contiene sostanze nutritive benefiche per la salute. Inoltre, è stato dimostrato in uno studio che la buccia di limone ha più benefici per la salute rispetto al succo stesso. Ed ancora, avrebbe anche proprietà antibatteriche per garantire una pulizia e la freschezza impeccabile nella vostra casa.

Scorza di limone 16 modi incredibili di usarla

1. Un antibatterico

La pelle di limone ha attività antibatterica e antimicrobica, grazie ai flavononi che contiene, secondo questo studio. Quindi la scorza di limone potrebbe essere un ottimo prodotto per la pulizia della cucina. Per fare questo, puoi riempire un barattolo con la scorza di limone e coprirla con dell’ aceto bianco o aceto di mele. Chiudere il barattolo e lasciare riposare la miscela per 2 settimane. Avrai a disposizione un detergente per la cucina efficace per tutti gli usi, da utilizzare con uno spruzzatore.

2. Un repellente per insetti

Per tenere lontani insetti disturbanti come scarafaggi o formiche, non c’è niente di meglio che usare le scorze di limone come alternativa ecologica. Il loro aroma e l’olio estratto dalla buccia del limone agiscono come repellenti, soprattutto per le zanzare.

3. Un trattamento per la pelle

Le proprietà antiossidanti della vitamina C contenute nella buccia del limone, rendono quest’ultima una molecola essenziale per la pelle poiché svolge un ruolo fondamentale nella sintesi del collagene e nella riduzione delle cicatrici.

4. Un disinfettante per il tagliere

Il tagliere, in particolare di legno, può contenere residui e batteri. Basta strofinare la buccia di limone per pulirlo ed eliminare i cattivi odori.

5. Un detergente per il bagno

Per lucidare il bagno ed eliminare i batteri, basta strofinare sui sanitari la scorza di limone o un detergente ottenuto con la scorza di limone e l’aceto.

6. Un deodorante per frigorifero

Per eliminare gli odori sgradevoli dal frigorifero, puoi mettere delle bucce di limone negli angoli del frigorifero e sostituirle dopo una settimana.

7. Uno smacchiatore per caffè

Succede spesso che le tazzine abbiano macchie di caffè ostinate. Per eliminarle, basta strofinarle con la scorza di un limone fresco.

8. Un detergente per unghie

Per pulire le unghie e renderle lucenti, puoi aggiungere il succo di limone all’acqua ed immergere le dita pre manicure o semplicemente strofinarci sopra la scorza di limone per pulirle.

9. Un detergente per teiere

Per rimuovere eventuali accumuli di depositi di tè all’interno di una teiera o bollitore, riempirlo con una manciata di bucce di limone e acqua tiepida e portare a ebollizione. Lasciare riposare per un’ora prima di risciacquare.

10. Un netturbino

Per evitare gli odori sgradevoli della spazzatura, puoi gettare bucce di limone sul fondo della spazzatura.

11. Un diffusore di fragranze

Per creare una buona fragranza da utilizzare come diffusore per la casa, puoi mettere 1 tazza di scorza di limone a bollire in acqua calda per un’ora. Questo emanerà un odore gradevole che allo stesso tempo stimolerà positivamente il tuo umore.

12. Piedi freschi



Le bucce di limone hanno un’attività antibatterica che, combinata con il loro profumo, può eliminare l’odore dei piedi. Inoltre, la buccia di limone contiene acidi alfa-idrossilati che contribuiscono all’esfoliazione della pelle dei piedi e di tutto il corpo con delicatezza.

13. Un cocktail aromatizzante

Per aromatizzare i tuoi succhi e cocktail, prendi in considerazione l’aggiunta di scorza di limone. Tuttavia, assicurarsi di utilizzare limoni biologici per evitare residui di pesticidi.

14. Cubetti di ghiaccio per bevande

Grattugia la scorza di limone biologico e mettila negli stampi di cubetti di ghiaccio. Puoi utilizzare i cubetti di scorza di limone per molteplici usi ad esempio per aromatizzare cocktail e goderti le sue vitamine e minerali.

15. Impedire alla frutta di diventare marrone

Per conservare i frutti e impedire loro di ossidarsi, puoi strofinarli con l’interno della scorza di limone e cospargerli con succo di limone.

16. Rafforzare il sistema immunitario

Per potenziare il tuo sistema immunitario, puoi preparare un tè a base di scorza di limone organica. Per fare questo, puoi far bollire le scorze di limone in acqua e aggiungere un filo di succo di limone per tenere lontana l’influenza e ridurre i sintomi del raffreddore.

Avvertenze:

Il limone non è raccomandato per le persone con ulcere, bruciore di stomaco, disturbi delle vie biliari e renali. Per approfondire l’argomento: Acqua e limone, 6 casi in cui assumerla fa male alla salute

