Meteo martedì 28 maggio: brutto tempo al nord e al centro

Continua a piovere copiosamente sulla Penisola. Atteso maltempo anche nella giornata di martedì con instabilità soprattutto al nord e al centro. Buone notizie verso il weekend quando dovrebbe tornare il sole.

Senza soluzione di continuità, mentre ci avviciniamo ad un travagliato mese di maggio, la pioggia e il clima più autunnale che primaverile continuano a disturbare l’Italia. La nuova perturbazione appena approdata sul nostro territorio accompagnata da un vortice depressionario che si è concentrato sul Tirreno ha portato brutto tempo questo lunedì e domani la situazione sarà analoga, sebbene le piogge e i temporali saranno soprattutto concentrati sulle regioni settentrionali e centrali. Al sud non si saranno belle news, ma perlomeno si tratterà soltanto di cieli coperti.

Secondo le più recenti previsioni dovremo soffrire fino a mercoledì quando l’instabilità la farà da padrona. Come detto, il prossimo fine settimana grazie all’alta pressione potremmo finalmente goderci un po’ di sole.

Le previsioni del 28 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano nelle zone nordiche della Penisola avranno a che fare con piogge diffuse, mentre nelle ore pomeridiane potrebbero arrivare dei temporali. Fenomeni di entità meno importante sul Piemonte e la Valle d’Aosta. Tempo avverso pure alla sera e alla notte con i fenomeni di natura importante sui settori centro orientali.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsto un meteo caratterizzato da complessiva instabilità sia sul versante tirrenico, sia su quello adriatico per l’intera giornata. al pomeriggio previsti fenomeni di natura intesa e a carattere temporalesco in particolare sull’Appennino, le Marche e l’Abruzzo. Sulla Toscana previste condizioni di complessiva instabilità nel corso della giornata con piogge qua e là in mattinata e temporali nelle ore pomeridiane, più intense sulle zone interne. Acqua a catinelle anche alla sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole attesi cieli nuvolosi a tratti con delle precipitazioni sparse sia durante il giorno, sia alla sera, in particolare sui settori tirrenici e quelli Peninsulari. Clima più secco nelle altre aree. Sulla Calabria pioggia qua e là nelle ore del giorno lungo la costa tirrenica e sulle aree interne centro settentrionali. Maggior stabilità attesa altrove. Acqua in dissoluzione verso la sera.

Le temperature minime si attestano in leggero calo, mentre le massime si riveleranno in salita.

