Il messaggio segreto dei fiori: regala il fiore giusto in base a ciò che senti

Esprimi quello che provi scegliendo il fiore giusto da regalare. Il linguaggio segreto dei fiori, quale fiore scegliere in base a ciò che vuoi comunicare

I fiori, si sa, sono da sempre un gradito dono per chi li riceve ma spesso regaliamo fiori non per quello che in realtà vogliamo esprimere ma, semplicemente per la loro bellezza e nulla più. I fiori hanno un loro linguaggio ben preciso che non tutti conoscono se non per qualche genere di fiore particolare come la rosa rossa o il crisantemo. Al di là della festa delle donne dell’8 marzo o di San Valentino, regalare fiori è un gesto di affetto che consigliamo in ogni occasione ma occorre conoscerne il linguaggio. Ogni fiore contiene un messaggio segreto per chi lo riceve.

Potrebbe interessarti anche: Il Guinness dei primati: dalle origini dell’uomo alle curiosità del Mondo

Nasce per molti il desiderio di regalare come di consueto dei fiori o una pianta alla propria fidanzata, alla madre, o a un’amica noi consigliamo di farlo non solo negli anniversari, un fiore è un regalo gradito sempre in qualsiasi occasione. Ma i momenti per regalare dei fiori o qualcosa di naturale sono tanti:un compleanno, un onomastico, una dichiarazione o semplicemente un modo per dire ti voglio bene o ti amo ad una persona. Il cosiddetto linguaggio dei fiori, conosciuto anche come florigrafia, fu un modo di comunicazione molto usato nell’Ottocento del romanticismo. In realtà l’attribuzione di un significato simbolico ai fiori e alle piante risale fin all’antichità e nel Medioevo e nel Rinascimento ai fiori si attribuirono spesso significati morali.

Se si vuole andare oltre il classico gesto di regalare un seppur grazioso ramoscello di margherite o una rosa e caricare di un significato maggiore questo gesto cerchiamo di farci prima di tutto delle domande, che significato ha il fiore che vogliamo regalare? Scopriamolo di seguito in base alla tipologia di fiori che vogliamo regalare e cosa vogliamo esprimere

Potrebbe interessarti anche: Perché si regala la mimosa alla festa della donna: curiosità e storia

I fiori adatti per esprimere l’Amore

L’ amore è un sentimento intenso e profondo, di affetto, simpatia e passione, rivolto verso una persona. Volete rendere il vostro messaggio d’ amore ancora più intenso e appassionato e fare breccia nel cuore della persona che amate? Non vi resta che scegliere il fiore tra quelli che vi presentiamo e regalarlo come messaggio d’ amore alla vostra dolce metà. Tra tanti fiori, quelli più adatti a tale sentimento saranno:

Le Rose: è impensabile non associare le rose rosse all’ amore, almeno una volta nella vita tutte le donne dovrebbero esserne destinatarie. Se una persona pensa a una rosa gli viene subito in mente la passione per qualcuno a cui si vuole conquistare il cuore, ma attenzione il significato di questo fiore cambia profondamente a seconda del colore . Si adatta bene a vari significata, ma bisogna azzeccare il colore il pericolo di fraintendimento è dietro l’angolo. Il rosso vuole chiaramente attirare l’attenzione di una persona ed ha un significato diretto e preciso, ovvero amore e passione . Le tonalità calanti derivate dal rosso ovvero arancione e giallo simboleggiano la gradazione della passione e del messaggio intrinseco che si vuole trasmettere. La rosa color arancio potrà quindi essere legata al fascino e alla bellezza, non per forza al desiderio, ed è perciò adatta a un regalo ad una persona che stimiamo o amiamo in senso più innocente che sia la mamma o una cara amica, un omaggio per una laurea per esempio per un compleanno. Una rosa gialla trasmette ancor più un messaggio di amicizia, affetto e complicità . La rosa blu è un caso particolare, simboleggia il mistero, un qualcosa che per il momento si vuole mantenere nascosto, un messaggio segreto e subliminale, il termine ‘ tenere sulle spine ’ non è dato a caso. Ci sono altri fiori con i quali è possibile comunicare questo forte sentimento;

è impensabile non associare le all’ amore, almeno una volta nella vita tutte le donne dovrebbero esserne destinatarie. Se una persona pensa a una rosa gli viene subito in mente la per qualcuno a cui si vuole conquistare il cuore, ma attenzione . Si adatta bene a vari significata, ma bisogna azzeccare il colore il pericolo di fraintendimento è dietro l’angolo. Il vuole chiaramente attirare l’attenzione di una persona ed ha un significato diretto e preciso, ovvero . Le tonalità calanti derivate dal rosso ovvero simboleggiano la gradazione della passione e del messaggio intrinseco che si vuole trasmettere. La rosa color arancio potrà quindi essere legata al fascino e alla bellezza, non per forza al desiderio, ed è perciò che sia la mamma o una cara amica, un omaggio per una laurea per esempio per un compleanno. Una trasmette ancor più un messaggio di . La è un caso particolare, simboleggia il mistero, un qualcosa che per il momento si vuole mantenere nascosto, un messaggio segreto e subliminale, il termine ‘ ’ non è dato a caso. Ci sono altri fiori con i quali è possibile comunicare questo forte sentimento; il Tulipano che nella variante rossa esprime un modo per dichiarare il proprio amore e in quella gialla simbolo di amore disperato. Il tulipano pur rappresentando anch’esso l’amore è però meno fine a se stesso come la rosa rossa, più consolidato e meno condizionato dal raggiungere un fine. A portarli in voga furono per primi i sovrani della Turchia, i sultani Ottomani infatti iniziarono a usarli negli harem per eleggere la prescelta tra le tante pretendenti, ben presto i tulipani ottennero un gran successo anche in Europa, soprattutto in Inghilterra e Olanda , proprio quest’ultima li adotterà come fiore nazionale cominciando a coltivarli in serra . La semplicità della forma e la ricchezza dei colori di questo fiore sono i suoi punti di forza a differenza della rosa e dell’orchidea danno una maggiore sensazione di ‘purezza’ del sentimento, ma anche di intimità e della gioiosità del rapporto tra due persone. La varietà di colori fa sì che si possono regalare in tante occasioni partendo dall’amore per arrivare all’amicizia e alla stima per una persona.

che nella variante rossa esprime un modo per dichiarare il proprio amore e in quella gialla simbolo di amore disperato. Il pur rappresentando anch’esso l’amore è però meno fine a se stesso come la rosa rossa, più consolidato e meno condizionato dal raggiungere un fine. A portarli in voga furono per primi i sovrani della Turchia, infatti iniziarono a usarli negli harem per eleggere la prescelta tra le tante pretendenti, ben presto i tulipani ottennero un gran successo anche in Europa, soprattutto in , proprio quest’ultima li adotterà come fiore nazionale cominciando a coltivarli in serra a differenza della rosa e dell’orchidea danno una maggiore sensazione di del sentimento, ma anche di intimità e della gioiosità del rapporto tra due persone. La varietà di colori fa sì che si possono regalare in tante occasioni partendo dall’amore per arrivare all’amicizia e alla stima per una persona. il Garofano rosa , che significa amore reciproco,

, che significa amore reciproco, la Primula , il primo fiore della primavera, simboleggia il primo amore,

, il primo fiore della primavera, simboleggia il primo amore, l’ Iris giallo per esprimere ardore e passione

per esprimere ardore e passione l’ Ibisco se vuoi esprimere una passione fisica

se vuoi esprimere una passione fisica il Ciclamino che significa amore ma senza pretese.

Potrebbe itneressarti anche: Coppia felice: quali sono le cose più importanti per una relazione sana?

I fiori adatti per esprimere l’Amicizia

Chi ha detto che i fiori si debbano regalare solo alla persona amata? Un fiore con il suo giusto significato può essere regalato a chiunque, anche e soprattutto per amicizia. L’ amicizia è un atteggiamento nei confronti degli altri, caratterizzato da una rilevante carica emotiva e fondante la vita sociale del singolo. In quasi tutte le culture, l’amicizia viene intesa e percepita come un rapporto alla pari, basato sul rispetto, la stima, e la disponibilità reciproca.

I fiori che esprimono l’ Amicizia sono:

il Glicine che simboleggia la dolcezza e la disponibilità e quindi in un certo senso è adatto per un’ amica. Spettacolari sono i fiori di grande impatto dal profumo leggero e riuniti in racemi (grossi grappoli), con colori variabili dal blu-viola al lillà, al rosato, al bianco. Ci sono cultivar di vari colori oramai.

che simboleggia la dolcezza e la disponibilità e quindi in un certo senso è adatto per un’ amica. Spettacolari sono i fiori di grande impatto dal profumo leggero e riuniti in racemi (grossi grappoli), con colori variabili dal blu-viola al lillà, al rosato, al bianco. Ci sono cultivar di vari colori oramai. la Fresia simbolo di “amor platonico“, quindi anch’essa adatta per essere regalata in amicizia. Di piccole dimensioni e intensamente profumata. I fiori, raccolti in numero di 6-12 in eleganti spighe, hanno forma campanulata aperta e corolla molto grande rispetto alle dimensioni della pianta. Di colore verde chiaro.

simbolo di “amor platonico“, quindi anch’essa adatta per essere regalata in amicizia. Di piccole dimensioni e intensamente profumata. I fiori, raccolti in numero di 6-12 in eleganti spighe, hanno forma campanulata aperta e corolla molto grande rispetto alle dimensioni della pianta. Di colore verde chiaro. il Fiordaliso che esprime “amicizia sincera“, I suoi colori, celeste e bianco, attribuiscono a questo fiore i significati di delicatezza e sensibilità.

che esprime “amicizia sincera“, I suoi colori, celeste e bianco, attribuiscono a questo fiore i significati di delicatezza e sensibilità. l’ Acacia e il Mughetto. I petali del Mughetto, di solito, sono bianchi o crema ma ci sono anche varietà rosate. Il profumo dei fiori del mughetto è molto intenso. Mentre l’Acacia, per chi non la conoscesse, è più comunemente chiamata Mimosa. In alternativa si può optare per una pianta di Gardenia, i fiori di questa pianta infatti esprimono simpatia, quindi può trasmettere un bel messaggio.

Potrebbe interessarti anche: Come organizzare un matrimonio in 6 mesi: la lista delle priorità

Fiori per esprimere la propria felicità

La Felicità è quell’insieme di emozioni e sensazioni del corpo e della mente che danno vita ad uno stato di benessere e di soddisfazione totale. Tutto questo occupa un posto di rilievo nella vita di ogni persona. Perché allora non esprimere questo sentimento purissimo con dei fiori?

Ci sono diverse varietà di fiori che possono rappresentare o esprimere Felicità, uno tra tanti è il Fiordaliso che simboleggia, come abbiamo accennato in precedenza, la Felicità e la Delicatezza che arrivano con il primo amore.

Narcisi indicano Gioia e Felicità così come l’ Anthurium. Delicato, elegante e profumato i narcisi vanno coltivati in casa in originali contenitori scegliendo le varietà a stelo corto.

indicano Gioia e Felicità così come l’ Anthurium. Delicato, elegante e profumato i narcisi vanno coltivati in casa in originali contenitori scegliendo le varietà a stelo corto. La Peonia fiore che simboleggia una vita felice o un matrimonio felice, quindi molto indicata in questa circostanza.

fiore che simboleggia una vita felice o un matrimonio felice, quindi molto indicata in questa circostanza. il Tronchetto della Felicità , si tratta di una delle piante più vendute dai fioristi, proprio per il suo significato. E’ originaria dell’Africa Tropicale, possiede alcune belle foglie di colore giallo verde, striate di verde e bianco, che nascono a forma di pennacchio a partire da un tronco

, si tratta di una delle piante più vendute dai fioristi, proprio per il suo significato. E’ originaria dell’Africa Tropicale, possiede alcune belle foglie di colore giallo verde, striate di verde e bianco, che nascono a forma di pennacchio a partire da un tronco Da considerare anche l’Uva Spina, simbolo di felicità, abbondanza e anche fertilità.

Fiori per chiedere perdono e per l’indifferenza

I fiori non si regalano solo per esprimere l’amore che sentiamo verso la nostra amata o per amicizia. I fiori andrebbero regalati in qualsiasi circostanza, anche per chiedere perdono (soprattutto per quello) ma, anche per esprimere indifferenza. Ebbene sì, anche per esprimere questo “sentimento” esistono dei fiori adatti. L’Indifferenza è la mancanza assoluta di partecipazione o di interesse dell’ individuo, questo atteggiamento può essere sintomo di uno stato di negazione per delusioni subite, scarsa fiducia nel prossimo o, cosa assai più grave, di un forte egoismo. I fiori più indicati in questa circostanza sono:

la Bocca di Leone che in alcune regioni è chiamata anche ” fior del capriccio”, da qui il significato che le è attribuito: non mi importa di te. Durante il medioevo le ragazze che volevano rifiutare un corteggiatore portavano tra i capelli una Bocca di Leone. Anche

che in alcune regioni è chiamata anche ” fior del capriccio”, da qui il significato che le è attribuito: non mi importa di te. Durante il medioevo le ragazze che volevano rifiutare un corteggiatore portavano tra i capelli una Bocca di Leone. Anche l’ Ortensia, simbolo di freddezza,

simbolo di freddezza, il Narciso che simboleggia l’ egoismo. Questi ultimi due sono adatti a rappresentare l’ Indifferenza o la propria lontananza sentimentale.

Se vuoi essere sempre aggiornata su tutte le curiosità e i consigli su cosa regalare e gite fuori porta CLICCA QUI!

Per ciò che riguarda il perdono, non tutti sono capaci di chiedere perdono quando sbagliano, ma il modo migliore per mettere fine a un conflitto o porre rimedio a una situazione sentimentalmente complicata è regalare proprio dei fiori, ovviamente indicati.

I fiori da offrire in questa circostanza sono:

La Peonia, questo fiore rappresenta la “timidezza, il pudore e la vergogna“, quindi adatto a chi vuol farsi perdonare qualche cosa.

questo fiore rappresenta la “timidezza, il pudore e la vergogna“, quindi adatto a chi vuol farsi perdonare qualche cosa. un mazzo di Anemoni colorati (tutti i colori tranne il bianco) è un chiaro simbolo di riconciliazione, Le foglie, molto decorative, sono pennate e divise, di colore verde brillante.

(tutti i colori tranne il bianco) è un chiaro simbolo di riconciliazione, Le foglie, molto decorative, sono pennate e divise, di colore verde brillante. il Giacinto , quest’ ultimo da donare quando si commettono delle sgradevolezze nei confronti della persona amata,

, quest’ ultimo da donare quando si commettono delle sgradevolezze nei confronti della persona amata, le Calendule che nel linguaggio dei fiori indicano “dolore e dispiacere“, quindi evidenziano il pentimento. Produce fiori, una volta al mese durante tutta l’estate fino a novembre, che sono molto simili a quelli della margherita.

I fiori che esprimono la bellezza

Da tempo i fiori sono considerati una fonte di bellezza, con le varie fragranze, i gradevoli profumi ed il fascino dei loro colori.

I fiori che meglio si prestano per esprimere ammirazione per la bellezza di una persona possono essere:

la Calla , da sempre considerata simbolo di bellezza, indicata per donne dotate di una bellezza sobria e raffinata;

, da sempre considerata simbolo di bellezza, indicata per donne dotate di una bellezza sobria e raffinata; l’ Orchidea , adatta a donne molto sensuali e dal fascino misterioso; da donare con cautela non tralasciando mai il significato. E’ adatto infatti come dono simbolico per un rapporto consolidato a cui si vuole dare un sigillo o fare un proposta di matrimonio, o un amore assoluto come quello per la madre, a un anniversario importante, per una persona speciale senza la quale la nostra vita non sarebbe la stessa . L’orchidea rappresenta nei suoi molteplici significati la raffinatezza, l’eleganza, l’armonia delle sue forme ne fanno un fiore esteticamente perfetto come un quadro di un pittore del rinascimento, siamo noi poi a caricare tutto ciò di passione, amore e significato per una persona unica per la nostra vita.

, adatta a donne molto sensuali e dal fascino misterioso; da donare con cautela non tralasciando mai il significato. E’ adatto infatti come dono simbolico per un rapporto consolidato o fare un proposta di matrimonio, o un amore assoluto come quello per la madre, a un anniversario importante, per una persona speciale senza la quale la nostra vita non sarebbe la stessa delle sue forme ne fanno un fiore esteticamente perfetto come un quadro di un pittore del rinascimento, siamo noi poi a caricare tutto ciò di passione, amore e significato per una persona unica per la nostra vita. la Rosa, anch’ essa infatti ha influssi sulla bellezza, in particolare la Rosa muschiata.

Potrebbe interessarti anche: Le 9 curiosità che devi sapere sul film cartoon Biancaneve e i sette nani

I fiori che esprimono Diffidenza

Anche in questo caso esistono dei fiori ad hoc che indicano diffidenza verso una persona. Per esprimere diffidenza i fiori più indicati sono

Il Ciclamino: In passato era usato per stimolare l’ amore e la sensualità, si pensava anche che possedesse proprietà terapeutiche contro il veleno dei serpenti e per questo gli era stato attribuito un potere magico, capace di allontanare il maleficio e di influire sulle vicende amorose. L’ essenza del Ciclamino è ritenuta un portafortuna. In seguito, il suo significato si è mutato per adattarsi meglio al fatto che in realtà il veleno lo contiene lui, nelle radici.

In passato era usato per stimolare l’ amore e la sensualità, si pensava anche che possedesse proprietà terapeutiche contro il veleno dei serpenti e per questo gli era stato attribuito un potere magico, capace di allontanare il maleficio e di influire sulle vicende amorose. L’ essenza del Ciclamino è ritenuta un portafortuna. In seguito, il suo significato si è mutato per adattarsi meglio al fatto che in realtà il veleno lo contiene lui, nelle radici. La Lavanda: da secoli è usata per profumare la biancheria, per dare profumo all’ acqua di colonia e come erba medicinale. In passato era sparsa sul pavimento per tenere lontano tarme e insetti. Secondo una tradizione popolare i serpenti amano dimorare sotto i cespugli di Lavanda; per questo la gente cominciò a diffidare della pianta che finì per esprimere proprio questo sentimento.

Insomma, i fiori dicono molto, e a seconda di ciò che vogliamo trasmettere, che sia amore, amicizia, rispetto, diffidenza o semplice interesse, quando le parole non bastano, i fiori e il loro candore possono arrivare diritto al cuore di chi vogliamo, proprio lì, dove le nostre parole non possono arrivare. L’unico avvertimento: non sbagliare messaggio!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI