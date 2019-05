Nella casa del Grande Fratello 2019, Enrico Contarin si lascia andare ad una toccante confessione sulla propria famiglia.

Enrico Contarin è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello 2019. Il veneto ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua allegria. Tra tutti gi inquilini della casa più famosa d’Italia, è quello che sta vivendo con maggiore intensità l’esperienza. Senza mai lamentarsi, si gode totalmente ogni giorno nella casa senza mai rinunciare al sorriso.

Grande Fratello 2019: la confessione di Enrico Contarin sulla madre

Di Enrico Contarin, in queste settimane, è uscita soprattutto la parte più gioviale del carattere. Di fronte ai numerosi racconti delle donne della casa sul seno rifatto, Enrico si è lasciato andare ad una dolorosa confessione sulla propria famiglia. In confessionale, infatti, ha raccontato il momento più brutto vissuto in questi anni. Dopo aver lasciato la casa di famiglia andando a vivere da solo, Enrico è tornato a casa nel momento in cui si è ammalata la mamma a cui è profondamente legato.

“Io sono tornato a casa per delle cose che erano successe a mamma. Se queste cose non le vivi, non le capisci. Quando io sento parlare di operazione al seno perché vogliono farselo più grande, mi verrebbe da dire: ‘Ma di cosa state parlando, ragazze? Sono altri i motivi per cui bisogna operarsi”, ha raccontato Enrico non nascondendo la paura provata in quel momento e svelando che andava a trovare la mamma tre volte al giorno per starle vicino. “La famiglia per me è importante. Quello che faccio e che farò è solo grazie a loro”, ha aggiunto ancora. Finora, Enrico non ha ancora ricevuto sorprese. Nella puntata del reality in onda questa sera, ci saranno numerose sorprese per i concorrenti. Sarà arrivato anche per Enrico il momento di abbracciare qualcuno della sua famiglia come è accaduto la settimana scorsa a Martina Nasoni che ha rivisto il padre?

