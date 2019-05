Confessione choc di Erica Piamonte nella casa del Gf 16: la fiorentina confessa i retroscena del dramma vissuto con l’ex fidanzato.

Confessione choc nella casa del Grande Fratello 2019 di Erica Piamonte. La bella fiorentina che, all’interno della casa ha vissuto un flirt con Gaetano Arena dopo il duro scontro, durante una chiacchierata con Vladimir Luxuria, ha svelato i retroscena della sua storia d’amore, ormai finita.

GF 16, confessione di Erica Piamonte sull’ex fidanzato: “mi sputò addosso”

Erica Piamonte avrebbe avuto una storia d’amore, durata ben quattro anni, che l’avrebbe fatta soffrire molto. L’uomo, secondo quanto raccontato dalla fiorentina, durante gli anni vissuti al suo fianco, le avrebbe più volte mancato di rispetto. “Evito le tragedie perché non ne voglio più. In quattro anni mi ha fatto di tutto e di più, peste e corna. Io, invece, non gli ho mai fatto ripicche davanti agli occhi. Anche se uscivo con qualcuno per dimenticarlo, perché dicevo qua o mi ammazzo o esco con uno, non gliel’ho mai fatto davanti agli occhi perché io non sono vendicativa. Io per quattro anni non ho mai messo foto di me con un altro, mai. Lui in continuazione, per quattro anni ha fatto i suoi porci comodi e mi faceva vedere di tutto e di più. Io ho tutti gli screen salvati di tutte le schifezze con le altre“, ha spiegato.

Erica, ad un certo punto, ha deciso di voltare pagina conoscendo altri ragazzi. Un giorno, però, mentre stava lavorando in un ristorante, l’ex fidanzato si è presentato nel locale compiendo un gesto ignobile. “Lui qualche giorno prima mi aveva visto a cena con uno. Io l’ho visto in faccia, quando ci ha visti insieme è impazzito. Qualche giorno dopo è venuto nel locale dove lavoro. Avevo la cartellina dei tavoli in mano. Saluta i buttafuori, viene da me, mi guarda e mi sputa addosso. Io per intelligenza non ho detto niente altrimenti lo sai cosa succedeva”.

