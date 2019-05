Gennaro Lillio riceve due grandi sorprese durante la diretta del Grande Fratello 2019: la visita del gemello e una lettera della sorellastra mai conosciuta.

Gennaro Lillio ha ricevuto la scorsa settimana una lettera da parte del padre, oramai uscito dalla sua vita da ben 27 anni.

Il ragazzo si è dimostrato aperto nei confronti dell’opportunità di rincontrare il padre ma al tempo stesso in pensiero per la reazione del gemello, l’altra persona chiamata in causa dalla lettera in questione.

Il Grande Fratello ha voluto allora questa sera rasserenare il ragazzo.

Gennaro Lillio e la lettera della sorella

Questa sera Gennaro Lillio ha ricevuto la visita del gemello e tra i due c’è stato subito un abbraccio strappalacrime.

La complicità tra i ragazzi è apparsa palpabile così come il loro grande affetto reciproco.

Sentimenti apparsi ancor più lampanti quando per entrambi c’è stata una nuova sorpresa, ancora una volta una lettera.

A inviarla questa volta una ragazza di 22 anni, la sorellastra di Gennaro Lillio e del gemello, figlia del padre per l’appunto.

La giovane non ha mai fatto parte della vita dei due ragazzi ma pare assai desiderosa di entrarvi, desiderosa di realizzare il sogno che coltiva da tutta la vita: aver i suoi fratelli.

Esprime tutto ciò in una missiva che i ragazzi sentono dalla sua stessa voce registrata e che non esitano nemmeno un secondo ad accogliere con un sincero sì.

Un nuovo legame di fratellanza potrebbe dunque esser nato. Di seguito uno spezzone della missiva.

