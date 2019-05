Sono in molti a voler arrivare alla prova costume in perfetta forma, ma non sempre sembra facile. Ecco come farlo con la dieta efficace contro la cellulite

Eliminare il sale e diminuire le calorie sono tutte le prime mosse da seguire per perdere peso, rimettersi in forma e soprattutto smaltire la cellulite che colpisce in particolare modo le donne e che si accumula sulle cosce.

Eppure, nonostante queste accortezze, è possibile che non si riscontrino comunque miglioramenti: a tal proposito, è necessario sapere quali sono tutte le cause che portano all’apparizione della cellulite.

Oltre al sale usato in cucina, la causa si trova anche nei prodotti preconfezionati e/o precotti, nella carne rossa, nei dolcificanti, nei cibi con additivi, grassi idrogenati e/o di palma, nella birra e nel caffè.

Il consumo eccessivo di questi alimenti porta infatti a un accumulo del sodio, che a sua volte trattiene l’acqua nei tessuti del corpo. In età più avanzata invece, la cellulite potrebbe essere causata invece da una perdita di tono dei vasi venosi e dei capillari. In altri casi, a contribuire, potrebbero essere anche gli ormoni.

Dieta contro la cellulite: ecco tutte le accortezze da seguire

Una volta eliminati i cibi “no”, combattere la cellulite non è impossibile. Fondamentale è introdurre costantemente frutta e verdura nella propria alimentazione (in particolare gli ortaggi crudi), introdurre le proteine magre (che si trovano nel pesce, nella carne bianca e nelle uova) e bere in media 8 bicchieri di acqua al giorno.

Di grande aiuto può essere anche l’assunzione di sali minerali: in particolare il potassio e il magnesio sono utili a riequilibrare l’equilibrio del PH sanguigno.

Altre opzioni aggiuntivi sulle quali puntare sono sicuramente le tisane anticellulite, il tè verde e, se possibile, l’esercizio fisico, che con il tempo porterà la massa muscolare a pesare più dell’adipe.

