Scopri le 23 regole chiave dell’etichetta che tutti dovremmo adottare seppure alcune possano sembrare alquanto bizzarre.

Etichetta, galateo, decenza o bon ton sono tutti termini usati per descrivere la stessa cosa, ovvero le buone maniere e il comportamento educato che tutti dovremmo adottare nella società. Sfortunatamente, molte persone considerano queste regole irrealistiche o esagerate, motivo per cui vengono seguite solo da una certa categoria di persone, chiamate elitiste. Ecco 23 regole che dovemmo assolutamente conoscere.

23 regole di etichetta da conoscere e adottare

Ecco 23 regole chiave di bon ton:

1 – Quando inviti qualcuno al ristorante, è ovvio che ti debba occupare tu del conto. D’altra parte, se si propone una gita di gruppo, ognuno pagherà per se stesso.

2 – Non devi mai andare da qualcuno senza averlo chiamato prima, con il rischio di trovarlo in pigiama o indaffarato.

3 – Non posizionare mai il cellulare sul tavolo, in presenza di un’altra persona. Tantomeno dovresti controllare il tuo feed di notizie su Facebook mentre parli con qualcuno, è un segno di noia e mancanza di interesse.

4 – Non chiedere mai a una donna di accompagnarti ad un appuntamento se pensi di fare telefonate o inviare messaggi per tutta la serata.

5 – Un uomo non dovrebbe mai indossare una borsetta da donna. Tuttavia, può prendere il suo cappotto e metterlo nello spogliatoio.

6 – Se cammini con qualcuno, amico, collega o familiare, e questo saluta un conoscente, devi fare lo stesso.

7 – Molte persone pensano che il sushi possa essere mangiato solo con le bacchette. Tuttavia, è possibile prenderlo direttamente con le dita.

8 – Assicurati che le tue scarpe siano sempre pulite e inodore.

9 – Un uomo deve sempre mostrare rispetto per le donne.

10 – Se sei offeso dalle parole o dal comportamento di un individuo, non sminuire te stesso facendo lo stesso o alzando la voce. Mantieni la calma, sorridi e cambia il soggetto altrimenti lascia la scena.

11 – Un uomo con buone maniere cammina sempre sul lato sinistro della sua compagna. Tranne l’esercito, perché salutano con la mano destra.

12 – Per gli automobilisti, mai spruzzare i pedoni con acqua depositata sulla strada.

13 – È meglio non discutere questi 9 soggetti in pubblico: fortuna, età, religione, conflitti familiari, relazioni extraconiugali, problemi medici, regali ricevuti, onore e disonore.

14 – Nessuna donna dovrebbe essere toccata senza il suo permesso. Prenderla per mano, toccarla o accarezzarla senza che lei ti dia il permesso è severamente vietato.

15 – Mai attirare l’ attenzione di qualcuno in modo primitivo, usando ad esempio l’espressione “Ehi, tu!

16 – Il profumo deve essere messo con moderazione. Quindi, se riesci a sentirlo ancora dopo 2 o 3 ore, assicurati che quelli intorno a te non siano nauseati.

17 – Un uomo può fumare di fronte a una donna solo se lei lo consente.

18 – Quando entri in una stanza, è importante salutare le persone che ci sono. Spetta a chi entra salutare per primo.

19 – La riservatezza della corrispondenza deve essere sempre rispettata. Nessuno ha il diritto di leggere lettere, e-mail o messaggi altrui, anche in caso di genitori o partner.

20 – Il tuo vestito dovrebbe sempre essere appropriato alla situazione e all’ambiente in cui ti trovi. L’abito deve essere sobrio ed elegante in un ambiente professionale o casual per una passeggiata del fine settimana o una gita con gli amici.

21 – Se sei stato perdonato per una parola o un gesto inappropriato evita di commettere lo stesso errore in futuro.

22 – Evita di parlare o ridere rumorosamente in pubblico, e non fissare le persone che non conosci. Questo è considerato scortese.

23 – Non dimenticare mai di dire grazie alle persone che ti hanno aiutato. Amici, colleghi o familiari, saranno felici di sapere che apprezzate gli sforzi che stanno facendo per voi.

