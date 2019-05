Ecco cosa può rivelare una semplice stretta di mano sulla tua personalità.

Una stretta di mano è più di un semplice saluto. E’ un linguaggio del corpo che può esprimere fiducia, intenzioni, controllo, paura, l’intimidazione e persino la mancanza di rispetto da una persona all’altra. Basta sapere come leggere questo linguaggio molto rivelatore.

Ecco cosa rivelano queste strette di mano sulla tua personalità

1. Stretta di mano “a due mani”

Quando una persona stringe la mano a un’altra, usando entrambe le mani contemporaneamente, avvolgendo totalmente la mano dell’altro, significa che accetta il dominio dell’altro, ma vuole discutere con lui. È un modo indiretto di dire “parla sinceramente” e dimostra che il soggetto è onesto e aperto a tutte le comunicazioni. Tuttavia, se la seconda mano si trova sopra quella l’interlocutore, potrebbe mostrare una certa sfiducia come forma di autodifesa.

2. Stretta di mano dominante

Questo tipo di persona stringe la mano come un guerriero, mettendo la sua mano sopra quella dell’interlocutore. Chi stringe la mano in questo modo mostra il controllo e può anche essere considerato aggressivo. Fondamentalmente, questa persona dice: “Sono il capo, non mi interessa cosa pensi, e avrò l’ultima parola.” Abbassare leggermente la mano è un segno che la persona vuole avere il controllo.

3. Stretta a pugno di mano



Quando il palmo della mano è rivolto verso l’alto, potrebbe indicare sottomissione. Questo tipo di stretta di mano viene da persone timide o facilmente intimidite, il che significa che non sono sicure di se stesse e che possono essere dominate senza troppe difficoltà. Se noti che stai lasciando che il pollice dell’altro sia in sopra, potrebbe essere una buona idea lavorarci su, perché sembra che l’altro tenga il controllo.

4. Il “pesce morto”

Se la stretta di mano è morbida come un pesce morto, rivela una mancanza di impegno, indifferenza e persino qualche debolezza. Questo potrebbe indicare che la persona in questione potrebbe essere debole. Tuttavia, non dimenticare che in alcuni paesi (come molte regioni africane, per esempio), una stretta di mano gentile è un modo educato di accogliere qualcuno, mentre una salda stretta di mano forte può essere considerata offensiva.

5. Il “mazzo di carote”

Quando una persona stringe la mano tenendola tra le dita, questo gesto indica passività. L’ interlocutore sembra dire: “Mi lascia indifferente” e non si preoccupa affatto di mostrarti le sue intenzioni o il suo carattere. Questo tipo di stretta di mano rivela anche che la persona può essere facilmente manipolata. Tuttavia, questo potrebbe anche indicare che il tuo interlocutore semplicemente non ama il contatto fisico.

