Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri tutti i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno: arriva il palinsesto della prima serata di oggi

Che cosa vuoi vedere questa sera in tv? Per un ultimo momento di relax prima di iniziare una nuova settimana di quotidiano via vai scegliamo insieme il miglior intrattenimento serale, una compagnia per ricaricare le batterie e prepararsi al meglio all’imminente lunedì.

Qui di seguito trovi un dettagliato elenco di tutti i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serata di oggi: scegli quello più adatto ai tuoi gusti e… buona serata!

Stasera in tv: palinsesto domenica 26 maggio

Rai Uno – Che tempo che fa (TalkShow)

Conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo scandiscono il programma condotto da Fabio Fazio assieme a Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Sul finale l’immancabile tavolo con gli ospiti più amati.

Rai Due – N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 9 – Dove eravamo rimasti (Telefilm)

Naval Criminal Investigative Service, NCIS, l’agenzia federale fondata addirittura nel 1882 e la cui missione è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines.

Rai Tre – In nome di mia figlia (Film)

La loro di Andrè Bamberski per scoprire al verità attorno la morte della figlia quattordicenne Kalinka, scomparsa davanti una vacanza in Germania con la madre e il patrigno. Il comportamento di quest’ultimo desta infatti sospetti in Andrè e inizierà una lotta per la giustizia che durerà ben 27 anni e si tramuterà nella sua unica ragione di vita.