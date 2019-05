Scopri i lati negativi di ogni segno zodiacale. Il parere delle stelle per ogni segno.

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche sia positive che negative che rendono di ogni persona quello che è, nel bene e nel male. Queste caratteristiche dipendono da tanti fattori come le esperienze vissute e tra questi non manca l’influenza che le stelle hanno sui vari segni. Visto che quasi tutti conoscono le proprie qualità ma faticano nel riconoscersi i difetti, oggi dopo aver visto quali sono i pregi e difetti che ogni segno zodiacale ha sul lavoro e come i vari segni dello zodiaco rispondono all’ansia, scopriremo quali sono i lati negativi di ogni segno. Per cogliere anche le più piccole sfumature è consigliabile controllare il profilo dell’ascendente che offrirà una visione più ampia di ogni segno. Inutile dire che i lati negativi sono solo una parte della persona e che scoprirli e riconoscerli come veri può essere un buon modo per migliorarsi o per riderci. A voi la scelta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Come affronta le avversità ogni segno zodiacale

Oroscopo: ecco i lati negativi dei vari segni zodiacali

Ariete – Impazienti e arroganti

I nati sotto il segno dell’Ariete, forse anche a causa del loro essere iper attivi, tendono ad essere impazienti sotto ogni aspetto. Ciò li rende spesso irascibili e facili al nervosismo. Per loro ogni istante non sfruttato è una perdita di tempo che li spinge a cercare di modificare le cose. Sotto pressione possono risultare arroganti con gli altri e se entrano in competizione arrivano a dare il peggio di se. Ottimi leader, a volte tendono a sopravvalutarsi dimenticando dei bisogni di chi gli sta accanto. Per questo motivo può capitare spesso di trovarsi a discutere con loro, a volte anche senza risultato perché se si mettono in testa una cosa sono così testardi da restare fermi nella loro posizione anche quando hanno torto.

Toro – Pigri e testardi

Una delle caratteristiche principali dei nativi del Toro è la pigrizia che ben si sposa con la loro voglia di avere tutto senza fare il minimo sforzo. Spesso disordinati, amano vivere nella loro comfort zone senza preoccuparsi minimamente di come vengono visti dall’esterno. Ciò che conta per loro è avere tutto ciò che considerano importante e che gli garantisca una vita ricca di abbondanza e di momenti dei quali godere a pieno sia da soli che con le persone che amano. Purtroppo tendono quasi a pretendere tutto ciò e l’idea di doversi guadagnare ogni cosa non rientra nel loro modo di vedere le cose che, testardi come sono, cambierà difficilmente.

Gemelli – Duali e poco concentrati

I nati sotto il segno dei Gemelli sono, come si sa, particolarmente duali. Questo non sarebbe necessariamente un difetto se non fosse per il loro cambiare rapidamente umore quando si trovano a passare da un pensiero all’altro. Una situazione che si presenta presto e che tante volte può mettere a disagio chi non ha confidenza con la cosa. Inoltre, in questi momenti, tendono a mostrarsi nervosi e poco concentrati, così presi da se stessi da non avere quasi il tempo di badare a chi gli sta intorno. Per molti sono anche un po’ immaturi e poco consapevoli dei propri limiti.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Ipersensibli e facilmente irritabili

I nativi del Cancro hanno un carattere molto difficile da trattare. Sensibili come pochi potrebbero scoppiare a piangere in un qualsiasi momento, dando di matto per cose che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Spesso silenziosi tendono a farsi dei film mentali che raramente corrispondono con la realtà e che li portano quindi a reazioni impossibili da decifrare. Tra le altre cose, quando si sentono in qualche modo traditi, finiscono con il mettere il broncio, irritandosi per ogni piccola cosa e attaccando anche briga con chi hanno di fronte, indipendentemente dal ruolo che hanno nelle loro vicende.

Leone – Egocentrici e troppo presi da se stessi

I nativi del Leone sono persone che hanno quasi sempre una sola priorità: se stessi. Quando si trovano tra la gente la loro prerogativa è quella di farsi notare in modo da essere sempre al centro dell’attenzione. Spesso egoisti e troppo presi da se stessi non ascoltano mai veramente chi hanno accanto e quando lo fanno cercano sempre e comunque di riportare l’argomento su se stessi o su binari che reputano di loro interesse. Per loro chiunque può metterli in ombra è una sorta di nemico e per questo motivo tendono a tenersi vicine persone che considerano ottimi gregari o spalle ma mai del tutto indipendenti e in grado di operare senza la loro presenza.

Vergine – Pessimisti e rigidi

I nati sotto il segno della Vergine sono persone ipercritiche e tanto precise da far andare fuori di matto chiunque abbia a che fare con loro. Sempre pronti a giudicare, sono in grado di notare un difetto anche tra mille qualità. Allo stesso tempo sono estremamente pessimisti e sempre pronti a piangersi addosso se le cose si mettono male. Precisissimi in tutto quello che fanno, pretendono lo stesso anche da chi gli sta attorno e spesso arrivano quasi a pretenderlo mettendosi in una posizione alquanto scomoda, specie se gli altri non hanno la loro stessa visione delle cose.

Clicca su successivo